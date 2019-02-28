MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G

MForum.ru

MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G

28.02.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Китайская компания Doogee провела закрытую презентацию смартфона Doogee S90. Особенность устройства — возможность подключения модулей, расширяющих его функциональность, включая добавление поддержки 5G-сетей.

MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G

Реализация поддержки 5G построена на модеме MediaTek 5G с максимальной скоростью загрузки 3,5 Гбит/с. Для крепления модулей в Doogee S90 используется магнитная полоса на задней панели. Помимо модуля 5G производитель представил камеру ночного видения, дополнительный аккумулятор, рацию и адаптер для игр. В части начинки Doogee S90 может похвастаться 6,18-дюймовым дисплеем, чипсетом Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (16+8 Мп) и аккумулятором емкостью 5050 мАч. Также отметим защиту от влаги по классу IP68. Цена Doogee S90 составит $300.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru

10.01. [Новинки] Анонсы: Doogee представила модульный смартфон S90 / MForum.ru

11.09. [Новости компаний]  Телеком: МТС запустила VoLTE и Wi-Fi Calling в Воронежской области и еще в ряде регионов России / MForum.ru

06.09. [Новинки]  Анонсы: Doogee BL5000 с аккумулятором 5050 мАч оценен в $143 / MForum.ru

26.06. [Новинки]  Анонсы: Футористично выглядящий Doogee Mix оценен в $170 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 17:32 Аня Добряк Тема: ДОСТУПНЫЙ 4G СМАРТФОН C ФУНКЦИЕЙ NFC
Попробуйте Vertex Impress Luck NFC. Я сейчас таким пользуюсь. Срочно понадобился телефон, так как прошлый ударила и утопила в ванной. Хотелось, чтобы функциональный был, стильный и не сложный в ...
Сегодня 17:30 Valery Shum Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
О Vertex Impress Bear такие противоречивые отзывы на сайтах, поэтому долго колебалась, пока через три недели после покупки не сломался дорогущий Самсунг, а позднее Хуавей (2 недели). Учитывая, что я ...
Сегодня 17:27 arcadivolodin Тема: Выбираю смартфон до 7000-8000
Если нужен нормальный смарт, за нормальную цену, то вам сюда. Impress Bear классный смарт по дешевке, хотя выглядит как дорогой. 4G интернет, 2 симки, неплохая батарея, HD экран (!), батарея мощная и ...
Сегодня 17:25 arcadivolodin Тема: Vertex Impress Click NFC - самый доступный смартфон с NFC?
У меня как раз сейчас эта модель VErtex! нужен был телефон для звонков по работе. Месяц работает как шахтер, звонки постоянные по 2 симкам, вайберу и скайпу. Уронил на асфальт, думал все, но смарт ...
Сегодня 13:53 Bistroff Тема: Покупки в магазинах "Связной" (Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8)
спам?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

28.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены смартфоны Alcatel 1s, 3, 3L и планшет 3T 10 / MForum.ru

28.02. [Новинки] MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: Lenovo Tab V7 – недорогой смартфон с большим экраном / MForum.ru

27.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Blade V10 оснастили 32 Мп камерой Smart Selfie / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2019: ZTE Nubia α (Alpha) — смарт-часы с функционалом смартфона / MForum.ru

26.02. [Новинки] MWC 2019: Samsung Galaxy A30 и Galaxy A50 представлены официально / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Представлены Sony Xperia 10, Xperia 10 Plus и Xperia L3 / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Sony Xperia 1 – первый в мире смартфон с 4К OLED-экраном / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Huawei Mate X — ответ на Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 9 PureView – новый фотофлагман c пента-камерой / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 3.2 и Nokia 4.2 — недорогие смартфоны с U-образным вырезом экрана / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 1 Plus — обновление для бюджетного сегмента / MForum.ru

25.02. [Новинки] MWC 2019: Nokia 210 – очередное обновление «звонилок» Nokia / MForum.ru

24.02. [Новинки] MWC2019: Xiaomi показала смартфон 5G / MForum.ru

22.02. [Новинки] Анонсы: Представлены середнячки LG Q60, K50 и K40 / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10e – доступная версия флагмана / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Представлен складной Samsung Galaxy Fold / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 5G – 5G и не только / MForum.ru

21.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны Samsung Galaxy S10 / S10+ / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Gionee возвращается на индийский рынок / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: