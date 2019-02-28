MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G

MForum.ru
28.02.2019,
Китайская компания Doogee провела закрытую презентацию смартфона Doogee S90. Особенность устройства — возможность подключения модулей, расширяющих его функциональность, включая добавление поддержки 5G-сетей.
Реализация поддержки 5G построена на модеме MediaTek 5G с максимальной скоростью загрузки 3,5 Гбит/с. Для крепления модулей в Doogee S90 используется магнитная полоса на задней панели. Помимо модуля 5G производитель представил камеру ночного видения, дополнительный аккумулятор, рацию и адаптер для игр. В части начинки Doogee S90 может похвастаться 6,18-дюймовым дисплеем, чипсетом Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (16+8 Мп) и аккумулятором емкостью 5050 мАч. Также отметим защиту от влаги по классу IP68. Цена Doogee S90 составит $300.
© Антон Печеровый,
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