MWC 2019: Модульный смартфон Doogee S90 получил поддержку 5G

28.02.2019, MForum.ru

Китайская компания Doogee провела закрытую презентацию смартфона Doogee S90. Особенность устройства — возможность подключения модулей, расширяющих его функциональность, включая добавление поддержки 5G-сетей.

Реализация поддержки 5G построена на модеме MediaTek 5G с максимальной скоростью загрузки 3,5 Гбит/с. Для крепления модулей в Doogee S90 используется магнитная полоса на задней панели. Помимо модуля 5G производитель представил камеру ночного видения, дополнительный аккумулятор, рацию и адаптер для игр. В части начинки Doogee S90 может похвастаться 6,18-дюймовым дисплеем, чипсетом Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (16+8 Мп) и аккумулятором емкостью 5050 мАч. Также отметим защиту от влаги по классу IP68. Цена Doogee S90 составит $300.