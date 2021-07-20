Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129

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Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129

20.07.2021, MForum.ru

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Уже 26 июля на платформе AliExpress появится смартфон Doogee N40 Pro. Базовая цена новинки - $169,99, но первые 500 покупателей с 26 по 28 июля смогут пробрести его за $129,99. Более того, первые 50 покупателей получат дополнительный купон на $30, а значит, цена составит всего $99,99.

Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129

Спецификации Doogee N40 Pro включают в себя 6,52-дюймовый дисплей с вырезом под 16 Мп фронтальную камеру, чипсет MediaTek Helio P60, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+карты памяти до 256 Гб), QUAD-камеру (20 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугльный, 8 Мп датчик глубины и 2 Мп макро) и АКБ емкостью 6380 мАч. Причем, несмотря на емкую батарею, Doogee N40 Pro толстым не будет – его толщина составит 9,9 мм.

Анонсы: Doogee N40 Pro оценен в $129

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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