Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально

MForum.ru

24.10.2025

На китайском рынке K-серия от Redmi зарекомендовала себя как флагманские устройства. И обновление в лице Redmi K90 Pro Max подтверждает это. Новинка базируется на Snapdragon 8 Elite 5-го поколения от Qualcomm, оснащена огромной кремний-углеродной батареей емкостью 7560 мАч и впечатляющей аудиосистемой.

Redmi K90 Pro Max оснащен двумя динамиками, один из которых расположен вверху рядом с динамиком для наушников, а другой - внизу, рядом с портом USB-C. Но на этот раз Redmi также добавили независимый низкочастотный динамик на задней панели рядом с камерами. Вся 2.1-канальная звуковая система оснащена системой настройки звука Bose, которая обеспечивает лучшие в своем классе басы и насыщенное, детализированное звучание.

На задней панели Redmi K90 Pro Max установлена тройная камера с тремя 50-мегапиксельными датчиками. Основной из них заимствован у Xiaomi 17 и использует сенсор Light Fusion 950 диагональю 1/1,31 дюйма с OIS, обеспечивающий эквивалентный фокусный диапазон 23 мм и динамический диапазон 13,5 эВ.

Также фоточасть включает в себя 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с эквивалентным диапазоном фокусных расстояний 115 мм и 5-кратным оптическим зумом. Третий модуль представляет собой сверхширокоугольный объектив с эквивалентным диапазоном фокусных расстояний 18 мм и полем обзора 102°.

Redmi K90 Pro Max оснащен 6,9-дюймовым OLED-экраном разрешением 2608 x 1200 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Панель рассчитана на максимальную локальную яркость в 3500 нит и оснащена защитой Xiaomi Dragon Crystal Glass. Также отметим ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев под дисплеем и 32-мегапиксельную камеру для селфи.

В программной части – HyperOS 3 на базе Android 16. Также отметим защиты от пыли и влаги по стандарту IP68. Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7560 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 22,5 Вт.

Модель K90 Pro Max представлена в черном и белом цветах с текстурированным матовым стеклом, а также в синем цвете, благодаря которому задняя панель выполнена из ткани, напоминающей джинсу.

Базовая версия 12/512 Гб продается за 3 999 юаней (561 доллар), а топовые модели на 16 ГБ и 1 ТБАЙТ - за 5 299 юаней (743 доллара). Любители гонок также могут приобрести Champion Edition, созданную в сотрудничестве с гоночной командой Lamborghini Automobiles, которая поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителя и предлагается по цене 5 499 юаней (771 доллар).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

