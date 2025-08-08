Анонсы: Redmi 15 5G с АКБ 7000 мАч представлен официально

08.08.2025, MForum.ru

Xiaomi официально представила Redmi 15 5G в Малайзии. Основные характеристики смартфона включают дисплей с частотой обновления 144 Гц, чипсет Snapdragon 6-й серии, емкий аккумулятор и основную камеру разрешением 50 мегапикселей.

Redmi 15 5G оснащен 6,9-дюймовым дисплеем разрешением Full HD + с частотой обновления 144 Гц и частотой дискретизации сенсора 288 Гц. Он поддерживает технологию Wet Touch 2.0 для повышения удобства использования с мокрыми пальцами.

Устройство оснащено процессором Snapdragon 6s Gen 3 и аккумулятором емкостью 7000 мАч, самым большим аккумулятором Xiaomi, который используется в смартфонах для глобального рынка. Redmi 15 5G поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и обратную зарядку мощностью 18 Вт.

Redmi 15 5G работает под управлением Android 15 с оболочкой Xiaomi HyperOS 2.0, включающей такие функции, как Circle для поиска, AI Eraser, AI Sky и динамические снимки. Для фотосъемки предназначена двойная тыловая камера с 50-мегапиксельным основным сенсором. На передней панели установлена 8-мегапиксельная камера.

Из прочего отметим, что Redmi 15 5G оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев, сертифицирован по стандарту IP64, поддерживает расширение виртуальной оперативной памяти до 16 ГБ и карты microSD объемом до 2 ТБ. Также присутствует поддержка звука высокой четкости с помощью Hi-Res Audio и Dolby Atmos.

В Малайзии стоимость Redmi 15 5G составляет 729 малайзийских ринггитов (~ 170 долларов) за единственный вариант с 8 ГБ + 256 ГБ памяти. Он будет доступен в цветах Ripple Green, Titan Gray и Midnight Black на официальном сайте Xiaomi и в офлайн-магазинах. В Индии смартфон появится 18 августа, далее аппарат станет доступен и в других странах.