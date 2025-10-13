Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае

13.10.2025, MForum.ru

Каждый год Samsung выпускает все более роскошную версию своей линейки Z Fold исключительно для Китая. 2025 год не стал исключением – компания представила Samsung W26, переработанную версию Galaxy Z Fold 7 с золотыми вставками по всему корпусу телефона.

Модель W26 оснащена бронированной алюминиевой рамой и новой конструкцией шарниров, которые делают ее тонкой и изящной. Толщина в разложенном виде составляет всего 4,2 мм, а в сложенном - 8,9 мм, вес соответствует весу модели Fold 7 – 215 грамм.

В плане дизайна W26 является продолжением фирменного стиля серии W. Тройная камера декорирована золотыми кольцами, дополненными золотым шарниром и рамкой. Камера доступна в двух вариантах отделки: красный Danxi и черный Xuan Yao.

Внутренне эта модель ничем не отличается от Fold 7. Она оснащена чипом Snapdragon 8 Elite и One UI 8 на базе Android 16. Однако, поскольку это устройство премиум-класса, оно доступно только в варианте с 16 ГБ оперативной памяти в сочетании с 512 ГБ или 1 ТБ накопителя.

Samsung W26оснащен 6,5-дюймовым дисплеем на крышке и 8-дюймовым внутренним AMOLED-экраном, поддерживающим частоту обновления LTPO 120 Гц. Внешний дисплей защищен стеклокерамикой Corning Gorilla Glass Ceramic 2 для дополнительной прочности.

Что касается параметров камер – Samsung не внесла особых изменений. W26 унаследовал основной сенсор 50 Мп f/1.8 с поддержкой OIS, сверхширокую камеру 12 Мп и телеобъектив 10 Мп с 3-кратным оптическим зумом. На передней панели расположена 10-мегапиксельная селфи-камера на внешнем дисплее и 4-мегапиксельный сенсор под дисплеем внутри.

Питание устройства осуществляется от аккумулятора емкостью 4400 мАч с проводной зарядкой мощностью 25 Вт, что идентично Z Fold 7.

Стоимость Samsung W26 с объемом памяти 16 ГБ + 512 ГБ составляет 16 999 юаней (около 2 390 долларов), а вариант с объемом памяти в 1 ТБ - 18 999 юаней (около 2 670 долларов). Ожидается, что, как и предыдущие модели W-серии, он останется эксклюзивным для Китая.