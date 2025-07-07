Спутниковая связь. D2C: One New Zealand – первые полгода Starlink D2D

07.07.2025, MForum.ru

One NZ – оператор сотовой связи Новой Зеландии. Компания запустила услугу прямого спутникового подключения Starlink D2D на всей территории страны в декабре 2024 года.

За это время по данным оператора было доставлено более 2 млн сообщений, а количество смартфонов, подключавшимся к услуге «значительно выросло». Первый миллион сообщений набрался за 4 месяца, для второго миллиона оказалось достаточно 2 месяца, об этом сообщает Mobile World Live. Жаль, но не сообщается, сколько людей воспользовались услугой.

За прошедшие месяцы выросло не только число пользователей услугой, но и доступность спутников – с 230 в октябре 2024 их число выросло уже до 650, что в случае Новой Зеландии обеспечивает покрытие порядка 40% территории страны, где нет покрытия наземной сотовой связи. Также охвачены прилегающие к территории страны участки моря, примерно на 20 км от берега.

Сообщения обычно доставляются «менее чем за 30 секунд», - уверяет гендиректор оператора. На этапе тестирования это требовало порядка 3 минут, так что прогресс – существенный.

На момент запуска услугу поддерживали только смартфоны Samsung Galaxy Z Flip 6, Galaxy Z Fold 6 и Galaxy S24 Ultra, а также Oppo Find X8 Pro и одно устройство Oppo - Find X8 Pro, но сейчас уже более 40 различных абонентских устройств могут подключаться к спутникам.

Компания не меняла позиционирования услуги, как резервной или аварийной связи.

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теги: спутниковая связь D2C D2D низкоорбитальная связь Новая Зеландия

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