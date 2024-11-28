Спутниковая связь: SpaceX получила «условное одобрение» на услуги прямой связи со смартфоном

28.11.2024, MForum.ru

26 ноября американская Федеральная комиссия по связи выдала SpaceX условное одобрение на использование широкополосных спутников Starlink для обеспечения связи пользователей смартфонов T-Mobile в мертвых зонах сотовой связи по всей территории США.

SpaceX получила разрешение на использование частот, используемых T-Mobile на 7500 спутниках Gen2 Starlink для предоставления SCS (Supplemental Coverage from Space – дополнительного покрытия из космоса) при условии, что это не будет мешать работе других сетей.

Из более чем 2600 спутников Gen2, находящихся на низкой околоземной орбите пока что лишь около 320 оснащены полезной нагрузкой, способной обеспечивать прямую связь со смартфонами, достаточной, чтобы поддерживать текстовые сервисы, которые SpaceX собирается запустить еще до конца 2024 года.

FCC отложила другое важное решение – разрешать или нет Space X увеличить мощность радиоизлучения, что, по словам Space X, необходимо для поддержки работы приложений, требующих более высокой пропускной способности, таких как голосовые вызовы и видеовызовы в реальном времени.

Регулятор также тянет с решением другого вопроса – о выдаче Space X на остальные 22 488 спутников, которые должны появиться в создаваемой группировке Gen2.

С другой стороны, FCC разрешает SpaceX эксплуатировать аппараты Gen2 на более низких орбитах – от 340 до 360 км вместе текущих 525-535 км, это еще более снизит задержку. (Но повысит уязвимость спутников созвездия к враждебному воздействию с поверхности планеты лазерами или микроволновым оружием. Кроме того, применение спутников на такой орбите требует большего расхода бортового запаса топлива).

Эксплуатация на этих высотах подлежит координации с NASA, чтобы исключить угрозы для МКС и других проектов.

Согласно статистике, которую ведет астрофизик Джонатан Макдауэлл, у SpaceX на орбите находится около 4100 спутников Gen1 Starlink с разрешением на эксплуатацию до 4408 из них на высоте около 540-570 км.

Несколько операторов спутниковых систем связи, включая EchoStar, OmniSpace и Project Kuiper компании Amazon, выступили против запроса SpaceX на разрешение ей услуг SCS и на эксплуатацию спутников на более низких орбитах – конкуренты ссылаются на проблемы с помехами.

Новая нормативная база

Условное одобрение FCC последовало за тем, как регулятор установил в марте 2024 года основные правила оказания услуг SCS, отнеся их к дополнительным услугам компаний, предоставляющих услуги MSS (Mobile Satellite Setvices – мобильной спутниковой связи) с использованием обычных частот, уже одобренных для использования в космосе.

Это означает, что оператор SCS должен немедленно прекратить работу, если он мешает провайдеру MSS или наземной телекоммуникационной компании, оказывающей основные услуги.

Одобрение для SpaceX и T-Mobile последовало после получения временной лицензии FCC на предоставление экстренной связи во Флориде и Северной Каролине после того, как ураганы Милтон и Хелен вывели из строя часть наземной инфраструктуры сотовой связи в ряде штатов.

По данным T-Mobile, космическая служба использовалась для трансляции 120 беспроводных оповещений о чрезвычайных ситуациях (WEA) во Флориде от агентств общественной безопасности – предупреждений об урагане, уведомлений об эвакуации предупреждений о наводнении – как до урагана Милтон, так и после того, как он добрался до суши.

«Это также позволило отправить и получить более 100 тысяч SMS», - сообщил представитель T-Mobile Джай Фергюсон по электронной почте.

Первое из многих?

Хотя это первое партнерство спутникового и наземного оператора SCS, получившее одобрение FCC, другие компании ожидают рассмотрения заявок регулятором, включая AST SpaceMobile, которая сотрудничает с AT&T и Verizon в США.

«Разрешение не будет последним. Благодаря программе поддержки конкуренции, которую мы приняли в начале 2024 года, FCC активно продвигает конкуренцию в космической экономике, поддерживая больше партнерств между наземными операторами мобильной связи и спутниковыми операторами для обеспечения Единой сети будущего, которое положит конец мобильным мертвым зонам», - заявила председатель FCC Джессика Розенворсель.

Одобрение FCC позволяет SpaceX оказывать услуги прямой связи для владельцев смартфонов в других странах – с учетом местных правил.

Помимо T-Mobile, SpaceX объявила о сотовых партнерствах с Rogers (Канада), OneNZ (Новая Зеландия), KDDI (Япония), Optus (Австралия), Salt (Швейцария).

по материалам SpaceNews

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теги: спутниковая связь SpaceX прямая связь D2C SCS LEO

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