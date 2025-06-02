Спутниковая связь. США: Тяжелые спутники Starlink V3 обеспечат намного более быстрый интернет

MForum.ru
02.06.2025,
В SpaceX планируют начать запуски Starlink V3 еще в 2025 году или в начале 2026 года. Они будут больше, примерно с Boeing 737, размещать их планируется на очень низкой (VLEO) орбите 350 км.
Ожидаемые скорости загрузки данных с такого спутника могут составить до 1 Гбит/с, аплинк тоже вырастет - до 160 Гбит/с.
Выводить новые спутники планируют ракетой Starship 3. За счет большей грузоподъемности этого носителя можно будет за 1 раз отправлять на орбиту вдвое больше спутников, несмотря на то что они весят 1.8-2 тонны, что примерно вчетверо больше, чем вес спутников предыдущего поколения. В теории это позволит наращивать созвездие Starlink на 5000 спутников ежегодно. Не думаю, что даже в случае со SpaceX темпы будут столь высокими, ведь это требовало бы производить не менее 14 спутников в сутки!
Более тяжелые спутники – это более энерговооруженные спутники. Энерговооруженность спутника самым прямым образом сказывается на мощности его передатчиков, включая систему лазерной связи, которая, как ожидается, обеспечит скорости передачи данных на 40% выше, чем при использовании оптоволокна.
Кроме того, на спутники поставят сложные фазированные антенны, позволяющие формировать узконаправленные лучи.
В итоге такие спутники обеспечат большие скорости, большую пропускную способность. Само собой для работы со Starship 3 понадобятся новые терминалы. На первых порах они, скорее всего, будут предназначены для корпоративного использования.
Задержка распространения сигнала ожидается где-то между 15 мс и 25 мс, что очень и очень неплохо.
Скорость, с какой развивается спутниковая связь в США, не может не поражать воображение. Но и в Китае тему развивают весьма энергично.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь США SpaceX Starlink LEO
--
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Спутниковая связь. Европа: Eutelsat надеется привлечь 1.5 млрд евро для обновления и расширения LEO-созвездия / MForum.ru
14.05. [Новости компаний] Спутниковая связь: ГКРЧ отказала МТС в выдаче частот для экспериментов с D2C-услугами / MForum.ru
18.04. [Новости компаний] Спутниковая связь: AT&T и AST Space Mobile готовы начать испытания связи D2C со службами экстренной помощи в конце 2025 года / MForum.ru
17.04. [Новости компаний] Спутниковая связь: Японская KDDI начала предоставление услуг D2C на всей территории Японии / MForum.ru
16.04. [Новости компаний] Гибридная связь: Вымпелком обсуждает заключение договора о подключении к спутниковому интернету Бюро 1440 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Pad 7 Ultra с 14-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Xring O1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A25 и Galaxy Tab S6 Lite (2024) обновят до Android 15 с One UI 7 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой планшет Infinix Xpad GT с 13-дюймовым дисплеем 144 Гц и Snapdragon 888 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix GT 30 Pro с Dimensity 8350 Ultimate, экраном 144 Гц и триггерами GT / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Infinix GT 30 Pro замечен на «живых» фото / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Использование Snapdragon 8 Elite 2 в Xiaomi 16 подтверждено официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 14 Ultra со спутниковой связью и HarmonyOS 5 / MForum.ru