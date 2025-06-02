Спутниковая связь. США: Тяжелые спутники Starlink V3 обеспечат намного более быстрый интернет

02.06.2025, MForum.ru

В SpaceX планируют начать запуски Starlink V3 еще в 2025 году или в начале 2026 года. Они будут больше, примерно с Boeing 737, размещать их планируется на очень низкой (VLEO) орбите 350 км.

Ожидаемые скорости загрузки данных с такого спутника могут составить до 1 Гбит/с, аплинк тоже вырастет - до 160 Гбит/с.

Выводить новые спутники планируют ракетой Starship 3. За счет большей грузоподъемности этого носителя можно будет за 1 раз отправлять на орбиту вдвое больше спутников, несмотря на то что они весят 1.8-2 тонны, что примерно вчетверо больше, чем вес спутников предыдущего поколения. В теории это позволит наращивать созвездие Starlink на 5000 спутников ежегодно. Не думаю, что даже в случае со SpaceX темпы будут столь высокими, ведь это требовало бы производить не менее 14 спутников в сутки!

Более тяжелые спутники – это более энерговооруженные спутники. Энерговооруженность спутника самым прямым образом сказывается на мощности его передатчиков, включая систему лазерной связи, которая, как ожидается, обеспечит скорости передачи данных на 40% выше, чем при использовании оптоволокна.

Кроме того, на спутники поставят сложные фазированные антенны, позволяющие формировать узконаправленные лучи.

В итоге такие спутники обеспечат большие скорости, большую пропускную способность. Само собой для работы со Starship 3 понадобятся новые терминалы. На первых порах они, скорее всего, будут предназначены для корпоративного использования.

Задержка распространения сигнала ожидается где-то между 15 мс и 25 мс, что очень и очень неплохо.

Скорость, с какой развивается спутниковая связь в США, не может не поражать воображение. Но и в Китае тему развивают весьма энергично.

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теги: спутниковая связь США SpaceX Starlink LEO

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