Спутниковая связь. Европа: Eutelsat надеется привлечь 1.5 млрд евро для обновления и расширения LEO-созвездия

02.06.2025, MForum.ru

Сообщается, что в поисках 1.5 млрд евро компания провела ряд встреч - с представителями правительства Франции, инвестором Fonds Strategique de Participations, судоходной компанией CMA CGM и правительством Великобритании.

Ставки высоки – если французы дадут денег, доля правительства Франции вырастет с 13.6% до 30%.

Eutelsat располагает созвездием спутников на низких орбитах - порядка 1200 км, что вдвое выше, чем у Starlink. Это оборачивается задержкой 32-45 мс, что заметно хуже, чем у Starlink.

Число LEO-спутников Eutelsat превышает 600 и движется к плановым 648. Это в 10 раз меньше, чем у Starlink, что оборачивается более скромными скоростями передачи данных. Терминалы Eutelsat почти вдвое дороже, чем у Starlink.

Средний срок службы спутников - 5-7 лет, поэтому компания постоянно нуждается в средствах для обновления этих спутников.

Кроме того, у Eutelsat есть еще GEO-спутники, которые также используются для оказания услуг, добавляя услугам стабильности.

Кроме того, Eutelsat намеревается участвовать в проекте IRIS², который реализует Еврокомиссия и Европейское космическое агентство в интересах правительства и военных – на это нужно еще более 2 млрд евро.

Общие затраты OneWeb (которая в 2023 году слилась с Eutelsat) на создание этого созвездия составили порядка $6.1 млрд, хотя ранее компания надеялась уложиться в $3.5 млрд.

В определенном смысле проект Eutelsat напоминает то, на что мы можем рассчитывать в реализации проекта Бюро-1440 через несколько лет. Показателей Starlink нам не дождаться, ни в части скоростей доступа, ни в части массовой доступности. Система пригодится, прежде всего, государству, но также, наверное, ряду корпоративных клиентов. И, возможно, еще кому-то, но уже по остаточному принципу. В любом случае, не имея на орбите десятка тысяч спутников, многого из этого проекта не выжать.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь Европа Eutelsat LEO

--