Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch

Анонсы: HMD Touch 4G – устройство на ОС RTOS Touch

09.10.2025, MForum.ru

По мнению производителя, новинка еще не смартфон, но уже и не привычный классический телефон. По сути, HMD Touch 4G представляет собой реинкарнации серии Nokia Asha, где расширение функционала реализуется за счет браузерных приложений.

На данный момент HMD Touch 4G доступен только на индийском рынке и работает под управлением пользовательской облегченной операционной системы реального времени (RTOS) под названием RTOS Touch. Пользователи могут использовать облачный сервис для мобильных телефонов, который позволяет им получать доступ к вышеупомянутым приложениям для браузера.

Touch 4G также поставляется с предустановленным приложением Express Chat, которое поддерживает обмен текстовыми сообщениями, голосовыми сообщениями и изображениями. Пользователи Touch 4G также могут общаться в чате с пользователями Android и iOS, при условии, что у них установлено приложение.

Что касается технических характеристик, HMD Touch 4G оснащен 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 320×240 пикселей (QVGA). Есть фронтальная камера разрешением 0,3 МП и 2 Мп камера со светодиодной вспышкой сзади.

Touch 4G базируется на чипсете Unisoc T127 и оснащен 64 МБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет всего 128 МБ, но его можно увеличить до 32 ГБ с помощью слота для карт microSD. Аккумулятор емкостью 1950 мАч заряжается через USB-C.

Touch 4G также оснащен защитой от пыли и влаги по классу IP52, 3,5-мм разъемом для наушников, FM-радиоприемником, поддержкой Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11n). Он также может использоваться в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi.

HMD Touch 4G поставляется в голубом и темно-синем цветах. Цена установлена на уровне 3 999 индийских рупий (45 долларов США), устройство уже доступно в HMD India.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

