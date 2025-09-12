Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально

12.09.2025, MForum.ru

Компания HMD представила новый смартфон, а также два кнопочных телефона.

HMD Vibe 5G оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1604 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Основа аппаратной части – SoC Unisoc T760, который дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных.

Фоточасть включает в себя 50-мегапиксельную тыловую камеру с 2-мегапиксельным датчиком глубины, 8-мегапиксельную фронтальную камеру. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.

HMD Vibe 5G работает под управлением Android 15 и, как обещает производитель, будет получать ежеквартальные обновления безопасности в течение двух лет. Также в активе новинки сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, стереодинамики, поддержка двух SIM-карт.

Первые покупатели смогут приобрести HMD Vibe 5G в черном и фиолетовом цветах за 8 999 индийских рупий. Рекомендованная розничная цена указана как 11 999 индийских рупий.

Две другие новинки – HMD 101 и HMD 102 - представляют собой по сути одно и то же устройство, разница только в QVGA-камере со вспышкой у HMD 102. Новинка оснащены 2-дюймовым дисплеем разрешением 240x320 пикселей, процессором Unisoc 8910 FF-S, 16 МБ расширяемой встроенной памяти, FM-радио, MP3-плеером, облачными приложениями, Bluetooth, разъемом для наушников 3,5 мм, портом USB-C, классом защиты от пыли и воды IP52, а также съемным аккумулятором емкостью 1000 мАч.

HMD 101 доступна в темно-синем, красном и голубом цветах за 1899 индийских рупий. HMD 102 можно приобрести за 2199 индийских рупий в темно-синем, красном и фиолетовом цветах.