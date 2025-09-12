Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально

MForum.ru

Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально

12.09.2025, MForum.ru

Компания HMD представила новый смартфон, а также два кнопочных телефона.

Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально

HMD Vibe 5G оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном разрешением 720x1604 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Основа аппаратной части – SoC Unisoc T760, который дополняют 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти для хранения данных.

Фоточасть включает в себя 50-мегапиксельную тыловую камеру с 2-мегапиксельным датчиком глубины, 8-мегапиксельную фронтальную камеру. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Зарядное устройство входит в комплект поставки.

Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально

HMD Vibe 5G работает под управлением Android 15 и, как обещает производитель, будет получать ежеквартальные обновления безопасности в течение двух лет. Также в активе новинки сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, стереодинамики, поддержка двух SIM-карт.

Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально

Первые покупатели смогут приобрести HMD Vibe 5G в черном и фиолетовом цветах за 8 999 индийских рупий. Рекомендованная розничная цена указана как 11 999 индийских рупий.

Две другие новинки – HMD 101 и HMD 102 - представляют собой по сути одно и то же устройство, разница только в QVGA-камере со вспышкой у HMD 102. Новинка оснащены 2-дюймовым дисплеем разрешением 240x320 пикселей, процессором Unisoc 8910 FF-S, 16 МБ расширяемой встроенной памяти, FM-радио, MP3-плеером, облачными приложениями, Bluetooth, разъемом для наушников 3,5 мм, портом USB-C, классом защиты от пыли и воды IP52, а также съемным аккумулятором емкостью 1000 мАч.

HMD 101 доступна в темно-синем, красном и голубом цветах за 1899 индийских рупий. HMD 102 можно приобрести за 2199 индийских рупий в темно-синем, красном и фиолетовом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

31.07. [Новинки] Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: HMD Aura² представлен официально / MForum.ru

12.01. [Новости компаний] CES2025: HMD OffGrid – спутниковый микротерминал / MForum.ru

03.01. [Новинки] Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: