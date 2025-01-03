Анонсы: HMD Key на базе Android 14 Go представлен официально

MForum.ru
03.01.2025,
Компания HMD выпустила новый бюджетный смартфон под названием Key, работающий под управлением операционной системы Android 14 Go. В плане программной поддержки заявлено два года ежеквартальных обновлений безопасности. Об обновлении ОС речи не идет.
HMD Key оснащен 6,52-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением 576x1280 точек с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 460 нит, чипсетом Unisoc 9832E, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ расширяемой памяти и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой проводной зарядки 10 Вт.
Также в активе HMD Key присутствуют один динамик, 8-мегапиксельная тыловая камера, 5-мегапиксельная фронтальная камера, Bluetooth 4.2, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C. Класс защиты от пыли и брызг – IP52. Его размеры составляют 166,4 x 76,9 x 8,95 мм, а вес — 185,4 г.
Купить новинку можно в цветах Midnight Black и Icy Blue. Цена для рынка Великобритании – 59 фунтов-стерлингов. В ближайшее время HMD Key появится в Австралии и Новой Зеландии, а также ряде других стран.
© Антон Печервый,
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