Анонсы: HMD анонсирует телефон Барби на базе Nokia 2660 Flip

MForum.ru
29.08.2024,
После месяцев тизеров HMD анонсировала раскладной телефон в стиле Барби. Устройство представляет собой гламурную (розовую) версию Nokia 2660 Flip с рядом программных доработок.
Как и следовало ожидать от сотрудничества с Mattel, розовый цвет играет большую роль. Новинка поставляется с розовой съемной батареей емкостью 1450 мАч, розовым кабелем USB-C, полировочной тканью соответствующего цвета и еще несколькими аксессуарами. К ним относятся две сменные задние крышки, ремешок для телефона с бисером, прикрепляемые подвески для телефона и наклейки Барби.
HMD Barbie оснащен 2,8-дюймовым основным экраном и 1,77-дюймовым внешним экраном. Он базируется на чипсете Unisoc T107, дополненном 64 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти, которую можно расширить до 32 ГБ с помощью слота для карты microSD. Также присутствует камера разрешением VGA (0,3 МП), возможностью подключения Bluetooth 5, разъем для наушников и портом USB-C для зарядки и передачи данных.
Программное обеспечение на большинстве рынков базируется на операционной системе S30+, хотя версия для США будет работать на KaiOS. HMD расширила возможности настройки пользовательского интерфейса телефона с помощью пользовательских иконок, обоев и рингтонов Barbie, приложения с советами по цифровому благополучию, приложения Barbie Meditation и напоминаний о необходимости ухода за собой.
Стоимость HMD Barbie составляет 129 долларов США/129 евро/99 фунтов стерлингов. На большинстве рынков новинка уже поступила в продажу, версия для США поступит в продажу в октябре.
© Антон Печеровый,
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