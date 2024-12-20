Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»

MForum.ru

Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»

20.12.2024, MForum.ru

В сети появилась информация о новом смартфоне среднего класса от HMD Global. Устройство разрабатывается под кодовым названием «Orka», а данные о нем уже появились в сети.

Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»

Инсайдер @smashx_60, известный точным пониманием дорожной карты продуктов HMD, поделился первыми изображениями и подробностями об устройстве. Согласно информации источника, HMD «Orka» получит более традиционный дизайн по сравнению HMD Skyline. Рендеры устройства показывают его варианты в синем, зеленом и фиолетовом цветах.

На задней панели «Orka» размещена 108 Мп основная камера. Вспомогательный сенсор может быть сверхширокоугольным или макрокамерой, хотя его точная функция не раскрывается. Для селфи предназначена 50 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/2.0.

В качестве аппаратной платформы ожидается чипсет Qualcomm на базе ARM со встроенной поддержкой 5G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Емкость АКБ не раскрывается, но сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»

Экран «Orka» представляет собой 6,78-дюймовую IPS-панель разрешением1080p+ и плавной частотой обновления до 120 Гц. Таким образом, можно ожидать что «Orka» будет нацелен в более низкий ценовой сегмент, чем Skyline.

Скорее всего, в целом стратегия HMD Global в отношении «Orka» сосредоточена на доступности. По сравнению с HMD Skyline, который продается по цене 35 999 рупий в Индии и оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 2 вместе с тройной камерой, «Orka» будет предлагаеться по более низкой цене. И отсутствие телеобъектива и переход на IPS-дисплей еще больше подтверждают это ожидание.

Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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