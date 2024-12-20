Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka»

MForum.ru
20.12.2024,
В сети появилась информация о новом смартфоне среднего класса от HMD Global. Устройство разрабатывается под кодовым названием «Orka», а данные о нем уже появились в сети.
Инсайдер @smashx_60, известный точным пониманием дорожной карты продуктов HMD, поделился первыми изображениями и подробностями об устройстве. Согласно информации источника, HMD «Orka» получит более традиционный дизайн по сравнению HMD Skyline. Рендеры устройства показывают его варианты в синем, зеленом и фиолетовом цветах.
На задней панели «Orka» размещена 108 Мп основная камера. Вспомогательный сенсор может быть сверхширокоугольным или макрокамерой, хотя его точная функция не раскрывается. Для селфи предназначена 50 Мп фронтальная камера с апертурой объектива f/2.0.
В качестве аппаратной платформы ожидается чипсет Qualcomm на базе ARM со встроенной поддержкой 5G в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Емкость АКБ не раскрывается, но сообщается о поддержке быстрой зарядки мощностью 33 Вт.
Экран «Orka» представляет собой 6,78-дюймовую IPS-панель разрешением1080p+ и плавной частотой обновления до 120 Гц. Таким образом, можно ожидать что «Orka» будет нацелен в более низкий ценовой сегмент, чем Skyline.
Скорее всего, в целом стратегия HMD Global в отношении «Orka» сосредоточена на доступности. По сравнению с HMD Skyline, который продается по цене 35 999 рупий в Индии и оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 2 вместе с тройной камерой, «Orka» будет предлагаеться по более низкой цене. И отсутствие телеобъектива и переход на IPS-дисплей еще больше подтверждают это ожидание.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nokia 108 4G (2024) и Nokia 125 4G (2024) / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: HMD Fusion анонсировала модульный смартфон со Snapdragon 4 Gen 2 / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: HMD анонсирует телефон Барби на базе Nokia 2660 Flip / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: Amazon раскрыл характеристики, дизайн и дату запуска Lava Blaze Duo / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: iQOO, Redmi и OnePlus также представят смартфоны с АКБ 7000 мАч / MForum.ru
10.12. [Новинки] Слухи: OnePlus Ace 5 показали на фото / MForum.ru