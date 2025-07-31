Анонсы: HMD FC Barcelona 3210 – телефон с ИИ для фанатов Barça

MForum.ru
31.07.2025,
Компания HMD в сотрудничестве с футбольным клубом "Барселона" выпустила лимитированную версию многофункционального телефона HMD 3210. Устройство сочетает в себе очарование старой школы классических телефонов Nokia с элементами искусственного интеллекта.
HMD FC Barcelona 3210 выполнен в фирменных красных и синих цветах клуба и дополнен логотипом "Барселоны" на задней панели. Есть пользовательские обои, иконки и даже тематическая версия классической игры "Змейка". Спрятанные "пасхальные яйца" также можно разблокировать, набрав специальные коды — шутливый знак внимания фанатам, которые хотят получить от своего устройства что-то дополнительное.
В остальном HMD FC Barcelona 3210 является римейком одноименной модели. Устройство поддерживает 4G VoLTE, а 2-мегапиксельная камера позволяет получать намеренно зернистые фотографии в ретро-стиле. Пользователи могут совершать платежи Alipay scan с ограничениями по расходам, а также получать доступ к радио и потоковому контенту через встроенные приложения.
Настоящим сюрпризом стало то, что в телефоне есть ИИ-ассистент DeepSeek, который поставляется со 100-дневной бесплатной пробной версией. Помимо ответов на вопросы, этот ИИ-ассистент может устанавливать будильники или даже управлять тренировками с помощью голосовых команд. Это необычное, но в то же время продуманное дополнение к устройству, которое в остальном отличается минимализмом и не отвлекает от работы.
HMD FC Barcelona 3210 отличается ностальгическим дизайном и современным уровнем интеллектуальности — идеальное решение для болельщиков, которые хотят оставаться на связи, но без смартфона. Предварительные продажи в Китае уже начались, первые покупатели получают выгодную цену в 429 юаней (около 60 долларов).
© Антон Печеровый,
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