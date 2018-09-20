Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками

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Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками

20.09.2018, MForum.ru

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Помимо Meizu 16X китайский производитель официально анонсировал смартфон Meizu X8. Аппаратная часть новинки также базируется на чипсете Snapdragon 710, а экран радует узкими боковыми рамками.

Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками

Перечень основных спецификаций Meizu X8 включает в себя 6,15-дюймовый дисплей разрешением 2220х1080 точек с вырезом в верхней части, чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую (12+5 Мп) и 20 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3210 мАч. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели, также Meizu X8 оснащен мощной системой распознавания лиц.

Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками

ОС – Android 8.1 Oreo с оболочкой Flyme 7. Выпускаться Meizu X8 будет в черном, белом и синем цветах. Цена новинки в варианте 4/64 составит 1598 юаней, 6/64 Гб – 1798 юаней, а 6/128 Гб – 1998 юаней. Прием предзаказов начнется 9 октября, старт продаж – 1 ноября.

Анонсы: Meizu X8 – еще один смартфон со Snapdragon 710 и узкими рамками

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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