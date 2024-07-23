Слухи: Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля

23.07.2024, MForum.ru

Китайский производитель Nio имеет впечатляющий список электромобилей, некоторые из которых продаются не только в Китае, но и в Европе. Свой первый смартфон, Nio Phone, компания выпустила свой в сентябре прошлого года, а теперь готова представить преемника.

Официальная премьера Nio Phone 2 состоится 27 июля, когда Nio проводит мероприятие Nio Innovation Day в Шанхае.

Логика создания собственных смартфонов Nio проста: компания утверждает, что это способ обеспечить беспрецедентную связь между этими телефонами и ее автомобилями. Телефоны Nio позволяют быстро взаимодействовать с более чем 30 функциями автомобиля Nio, включая использование их в качестве ключей, управление кондиционером и включение и выключение массажа сидений.

Такой подход уже стал настоящей тенденцией в Китае: за последние несколько месяцев компания Polestar также выпустила собственный телефон для китайского рынка — хотя это явно скорее ребрендинг Meizu, чем устройство, полностью созданное с нуля.

По словам вице-президента Nio по аппаратному обеспечению Бай Цзяня, который ранее работал в Xiaomi и Oppo, в Nio Phone 2 должны быть использованы большие языковые модели для искусственного интеллекта, а также улучшена производительность по сравнению со своим предшественником.

Ранее компания упоминала, что будет выпускать новый телефон Nio каждый год, как Apple и крупные производители смартфонов, хотя Nio Phone 2 выйдет примерно на два месяца раньше по сравнению с первым устройством производителя. Кстати, в течение последних нескольких месяцев в Китае компания Nio раздавала бесплатные телефоны Nio клиентам, купившим модели автомобилей 2024 года.