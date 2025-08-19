Слухи: Meizu 22 сертифицирован по стандарту 3C, раскрыты основные характеристики

MForum.ru
19.08.2025,
Meizu 22 прошел все три основные сертификации, необходимые для официального анонса в Китае. Кроме того, в новом сообщении на Weibo от Digital Chat Station раскрыты ключевые характеристики устройства, включая размер его батареи.
Meizu 22 с модельными номерами M582Q и M582V получил сертификат 3C в Китае. Из списка следует, что телефон может поставляться с адаптером питания UP2040L, который поддерживает зарядку мощностью до 80 Вт.
Согласно сообщению Digital Chat Station, Meizu 22 будет оснащен одноэлементной батареей емкостью 5370 мАч при типичной емкости около 5500 мАч. Ожидается, что устройство получит OLED-панель с симметричными рамками диаметром 1,22 мм со всех четырех сторон, выполненными с использованием технологии LIPO, при сохранении компактной ширины корпуса в 71 мм для удобного использования одной рукой. Бренд уже подтвердил, что устройство дебютирует с уникальной белой передней панелью.
Согласно ранее опубликованным данным, Meizu 22 будет оснащен 24-миллиметровым основным объективом с диафрагмой f/1.6 в сочетании с 72-миллиметровым телеобъективом с диафрагмой f/2.4 и эффективным 3-кратным оптическим зумом.
Что касается производительности, смартфон может быть построен на платформе Snapdragon 8 Elite, хотя официально это пока не подтверждено. Ожидается, что специальная версия Meizu 22 будет поддерживать UWB (сверхширокополосную) связь. Ожидается, что устройство дебютирует в конце августа этого года.
В других отчетах сообщалось, что, хотя в линейку не будет входить Meizu 22 Pro, в нее может войти новая модель, которая предварительно получила название Meizu 22 Air. Как и Samsung Galaxy S25 Edge, это может быть ультратонкий телефон с большим дисплеем.
Также сообщается, что в производство поступили такие аксессуары, как антибактериальный магнитный защитный чехол бренда, что намекает на более широкий экосистемный подход к Meizu 22-й серии.
© Антон Печеровый,
