Слухи: Meizu 21x – середнячок на Snapdragon с АКБ 5500 мАч

MForum.ru
15.03.2024,
Компания Meizu уходит с рынка смартфонов. Однако, на прощание, она может представить еще несколько новинок. В феврале был представлен Meizu 21 Pro, а теперь появились слухи о смартфоне с предварительным названием Meizu 21x.
Причем, уже есть документальные подтверждения работы над этой моделью. 3C сертифицировала аккумулятор для телефона Meizu с номинальной емкостью 5400 мАч (типичная емкость должна составлять 5500 мАч). И это больше, чем у любого последнего телефона Meizu, включая Pro (чья батарея на 450 мАч меньше). Мощность быстрой зарядки, по слухам, составит до 66 Вт.
По данным Digital Chat Station, модельный номер устройства BA468, а основой его аппаратной платформы станет чипсет среднего класса Snapdragon AI. Ранее в утечках упоминался Snapdragon 8s Gen 2 / Snapdragon 8 Gen 2, но это вряд ли средний уровень. Более вероятно, что это будет Snapdragon 7s Gen 2 и 7 Gen 3. Причем последний как нельзя лучше подходит под AI –производительность искусственного интеллекта на ватт на 60% выше, чем у SD 7 Gen 1. Также на подходе чип Snapdragon 7+ Gen 3.
Кроме того, Meizu будут иметь глубокую интеграцию с программным обеспечением Flyme Auto, которое компания создает для электромобилей Geely (Geely является материнской компанией Meizu). Несколько месяцев назад компания опубликовала тизер Meizu DreamCar MX, который должен быть представлен в первом квартале 2024 года (а остался только март), так что вполне возможно, что Meizu 21x и DreamCar MX будут запущены одновременно.
© Антон Печеровый,
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