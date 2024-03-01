Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu

MForum.ru
01.03.2024,
Meizu, возможно, уходит из бизнеса смартфонов, чтобы сосредоточиться на искусственном интеллекте. Однако, принадлежащая Geely компания, выпустила еще один смартфон, прежде чем окончательно закрыть это направление.
Meizu 21 Pro оснащен 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1368 x 3192 пикселей (21:9) и пиковой яркостью 1250 нит. Это панель LTPO с частотой обновления 1–120 Гц (для сравнения, обычный Meizu 21 использует 6,55-дюймовый дисплей FHD+ с соотношением сторон 19,5:9). В вырезе экрана размещена селфи-камера разрешением 32 Мп.
Основа аппаратной части – чипсет Snapdragon 8 Gen 3, с 12 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации (у обычной версии было 8 ГБ). Также есть вариант с 16 Гб ОЗУ. Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ.
Разрешение тыловой камеры ниже, чем у базовой модели. На смены 200 Мп сенсору пришел сенсор разрешением 50 Мп. Но появился телеобъектив с фокусным расстоянием 72 мм (3x) и сенсором 10 Мп (с цифровым зумом до 30x). Сверхширокая камера такая же: 13 МП, 122° (15 мм). Также имеется датчик глубины ToF для улучшения автофокусировки, основная камера может записывать видео 8K и имеет стабилизацию OIS и EIS.
Аккумулятор емкостью 5050 мАч имеет немного большую емкость (+250 мАч) и поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт в дополнение к проводной зарядке мощностью 80 Вт.
Meizu 21 Pro доступен для предварительного заказа в Китае в интернет-магазине компании, открытые продажи начнутся 2 марта. Базовая модель с памятью 12/256 ГБ начинается от 5000 юаней (700 долларов США), модель емкостью 16/512 ГБ стоит на 400 юаней дороже, а топовая модель емкостью 16 ГБ/1 ТБ обойдется в 5900 юаней.
На выбор предлагается четыре цветовых варианта: три со стеклянной задней панелью (черный, белый и синий) и один со задней панелью из кожзаменителя (зеленый).
Обратите внимание, что Pro имеет рейтинг IP68, тогда как стандартная модель обеспечивала защиту от влаги только по стандарту IP54.
© Антон Печеровый,
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