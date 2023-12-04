Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря

MForum.ru

Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря

04.12.2023, MForum.ru

30 ноября Meizu представила смартфон Meizu 21 с официальной рекомендованной розничной ценой 3399 юаней (480 долларов США) за комплектацию 8/256 ГБ и начальной датой продаж 5 декабря.

Анонсы: Meizu 21 появится в продаже 5 декабря

Meizu 21 представляет собой флагманский смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 и 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью экрана 1100 нит.

Meizu 21 оснащен основной камерой разрешением 200 МП на базе сенсора Samsung ISOCELL HP3 (это сенсор размером 1/1,4 дюйма с диафрагмой f/1,69 и оптической стабилизацией изображения). Его дополняют сверхширокоугольный сенсор разрешением 13 МП и 5 Мп датчик глубины.

В части защиты от внешней среды Meizu 21 сертифицирован по классу защиты IP54. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и технологией Super Wireless mCharge мощностью 50 Вт. Новинка работает под управлением Android 13 с установленной на нем FlymeOS 10.5 и поддерживает Flyme Auto от Meizu.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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