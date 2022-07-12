Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально

12.07.2022, MForum.ru

Компания Meizu анонсировала смартфона mblu 10s. Новинка выполнена в стилистике iPhone, но получила довольно скромные спецификации.

получила довольно скромные спецификации. В активе Meizu mblu 10s присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек с частотой обновления 60 Гц, чипсет Unisoc T310, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 48 Мп тыловая камера (вспомогательные сенсоры 2 и 0,3 Мп), 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Версия ОС поверх которой установлена оболочка Flyme 9 Lite не уточняется.

Купить Meizu mblu 10s в конфигурации 4/64 Гб можно за 729 юаней, 4/128 Гб - 829 юаней, а версия 6/128 оценена в 929 юаней.