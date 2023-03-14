Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench

MForum.ru
14.03.2023,
После приобретения компанией Hubei Xingji Shidai Technology (созданной Geely) Meizu переместила свою штаб-квартиру в Ухань, Китай. В настоящее время бренд готовится к выпуску своей первой серии смартфонов (с момента смены собственника) – Meizu 20. В линейку должны войти Meizu 20 и 20 Pro.
Серия Meizu 20 фигурирует в новостях уже пару месяцев, а компания начала тизерить ее анонс в Китае. Сегодня было подтверждено, что Meizu 20 и 20 Pro дебютируют на китайском рынке 30 марта. В преддверии официального релиза Meizu 20 и 20 Pro отметились в Geekbench.
Оба смартфона были указаны на сайте бенчмаркинга с новейшим и лучшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Хотя конкретное название набора микросхем в списках явно не указано, предоставленная информация о процессоре и графическом процессоре убедительно свидетельствует о том, что это именно новейшая флагманская мобильная платформа Qualcomm.
Geekbench показывает, что оба устройства оснащены 12 ГБ оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 13. На Meizu 20 и 20 Pro проводились как одноядерные, так и многоядерные тесты. Стандартный Meizu 20 получил оценки 2019 и 5749 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, соответственно. Для сравнения, Meizu 20 Pro набрал 2038 и 5719 баллов, соответственно.
Тизеры новинок показали, что Meizu 20 Pro будет оснащена панелью Samsung E6 AMOLED с разрешением 2K+ с максимальной яркостью 1800 нит и технологией адаптивного обновления LTPO с частотой от 1 до 120 кадров. Он также будет оснащен встроенной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: Meizu 20 Pro замечен на рендерах / MForum.ru
06.12. [Новинки] Слухи: Возможно, Meizu 20 с Snapdragon 8 Gen 2 и 12GB ОЗУ замечен Geekbench / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Розница: Авито отчиталась о росте продаж смартфонов на 33% год к году / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru
08.03. [Новинки] Слухи: Vivo X Flip получит 6.8" 120 Гц дисплей и камеры 50+12 Мп / MForum.ru
08.03. [Новинки] Анонсы: Realme C55 с Dynamic Island представлен официально / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Появились рендеры Motorola Moto G Power (2023) / MForum.ru
07.03. [Новинки] Анонсы: Honor Magic5 Ultimate представлен официально / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10 Pro с 6,8-дюймовым дисплеем 90 Гц / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Nord CE 3 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27e - 4G-смартфон на Mediatek Helio G99 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V27 Pro и Vivo V27 представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung A14 4G с 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: ZTE представила Nubia Pad 3D / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Представлены TCL 406 за $120 и TWS наушники / MForum.ru