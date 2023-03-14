Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench

14.03.2023, MForum.ru

После приобретения компанией Hubei Xingji Shidai Technology (созданной Geely) Meizu переместила свою штаб-квартиру в Ухань, Китай. В настоящее время бренд готовится к выпуску своей первой серии смартфонов (с момента смены собственника) – Meizu 20. В линейку должны войти Meizu 20 и 20 Pro.

Серия Meizu 20 фигурирует в новостях уже пару месяцев, а компания начала тизерить ее анонс в Китае. Сегодня было подтверждено, что Meizu 20 и 20 Pro дебютируют на китайском рынке 30 марта. В преддверии официального релиза Meizu 20 и 20 Pro отметились в Geekbench.

Оба смартфона были указаны на сайте бенчмаркинга с новейшим и лучшим чипсетом Snapdragon 8 Gen 2. Хотя конкретное название набора микросхем в списках явно не указано, предоставленная информация о процессоре и графическом процессоре убедительно свидетельствует о том, что это именно новейшая флагманская мобильная платформа Qualcomm.

Geekbench показывает, что оба устройства оснащены 12 ГБ оперативной памяти и работают под управлением ОС Android 13. На Meizu 20 и 20 Pro проводились как одноядерные, так и многоядерные тесты. Стандартный Meizu 20 получил оценки 2019 и 5749 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, соответственно. Для сравнения, Meizu 20 Pro набрал 2038 и 5719 баллов, соответственно.

Тизеры новинок показали, что Meizu 20 Pro будет оснащена панелью Samsung E6 AMOLED с разрешением 2K+ с максимальной яркостью 1800 нит и технологией адаптивного обновления LTPO с частотой от 1 до 120 кадров. Он также будет оснащен встроенной батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт.