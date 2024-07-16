Анонсы: Meizu Blue 20 AI – первый смартфон Meizu на базе искусственного интеллекта

MForum.ru
16.07.2024,
Meizu официально анонсирован в Китае смартфон Blue 20, позиционируемый как первый смартфон компании стоимостью 1000 юаней (~ 140 долларов США) на базе искусственного интеллекта. Новинка выпущена в сотрудничестве с China Mobile.
Причем, все спецификации новинки производитель пока не раскрыл. Согласно сообщению WHY LAB на Weibo, Meizu Blue 20 AI оснащен 6,52-дюймовым IPS-экраном с каплевидным вырезом, разрешением FHD + с частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана разместилась 8-мегапиксельная фронтальная камера. Тыловая камера базируется на 50-мегапиксельном сенсоре.
Основа аппаратной платформы Meizu Blue 20 AI – чипсет Unisoc T765. Смартфон будет доступен в двух вариантах: 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти.
За автономность Meizu Blue 20 AI отвечает аккумулятор емкостью 5010 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Также отметим оболочку Flyme AIOS, слот для карт microSD и два динамика. Толщина Meizu Blue 20 AI составляет 8,3 мм, задняя панель – стеклянная, материал средней рамки – пластик.
Данных по цене новинки тоже пока нет, производитель лишь сообщил, что Meizu Blue 20 AI представляет собой смартфон с ценником в 1000 юаней. Купить новинку можно будет в трех цветах: Haoyue White, Obsidian Black и Meiye Purple. Информации о доступности новинки за пределами Китая пока нет.
© Антон Печеровый,
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