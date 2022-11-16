Розница: Авито отчиталась о росте продаж смартфонов на 33% год к году

16.11.2022, MForum.ru

И вновь о рознице и результатах 3q2022. В последние месяцы анализ рынка смартфонов значительно усложнился, по крайней мере для тех, кто хотел бы получить более-менее достоверные данные. На этот раз у нас есть возможность взглянуть на цифры, которые представила компания Авито.

По данным компании, через платформы Авито было продано на 33% больше смартфонов в исчислении в штуках год к году. Это также рост к 2q2022 – на 22%.

К покупкам на Авито многих покупателей привлекает возможность сэкономить – средний чек покупки гаджета на площадке объявлений по итогам 3q2022 составил 19,34 тыс рублей, что на 17% ниже средней цены устройства в 23,5 тысячи рублей по данным Mobile Research Group (MRG). Важно отметить, что средний чек остается стабильным с начала года, несмотря на рост продаж. В целом, продажи смартфонов через Авито в июле-сентябре были рекордными – более 1,6 млн!

В Авито отмечают, что пользователи все чаще предпочитают покупать новые устройства. Если в 1q2022 их выбирали 20% покупателей, то во втором квартале – 53%, а в 3q2022 – 62,5%. В годовом исчислении покупки новых смартфонов на Авито выросли более, чем в 5 раз. Казалось бы, это должно было привести к росту среднего чека, но, как видим, не привело. Неужели можно говорить о снижении средней цены устройства за счет параллельного импорта? Вполне вероятно.

Интересно распределение брендов по популярности – можно наблюдать заметное отличие данных по Авито от того, что происходит на рынке в целом.

Apple

На первом месте в топе продаж через платформу уверенно остается Apple с долей 57%.

Объем продаж через Авито продукции бренда в штуках вырос на 34% квартал к кварталу и на 54% год к году. Средний чек продажи iPhone составил 27 070 рублей, что в 2.7 раз меньше, чем 74 000 – средней цены по оценке MRG. Удивляться нечему, розничного цена привезенного по параллельному импорту американского iPhone оказывается ниже, чем когда он поступал в страну по официальным каналам. Кроме того, многие готовы покупать б/у модели прежних лет, благо яблочная продукция, как правило, служит долго.

Отдельно взглянем на iPhone 14. Только в сентябре на Авито было приобретено более 6 тысяч этих аппаратов. Если верить данным Mobile Research Group, то всего в России в сентябре продали 18 тысяч этих смартфонов, выходит, что через Авито прошел каждый третий смартфон iPhone 14! Средняя цена iPhone 14 Pro составила 85 055 рублей.

Samsung

На втором месте удерживается Samsung с долей 14% (для этой марки дисконт составляет в среднем 35%), а Xiaomi оказался на третьем с долей 13%. На долю Honor пришлось 4%, Huawei – едва виден с долей 2%. На долю всего остального зоопарка пришлось 10%, никакие Tecno в топ не попали (см. картинку).

Средний чек продажи моделей бренда составил 15 600 рублей, что на 35% ниже, чем средняя рыночная цена в 3q2022. Рост продаж моделей бренда – на 12% к 2q2022, на 11% год к году.

Xiaomi

Средний чек – 11 470, что на 12% ниже средней розничной цены (13 тыс. в 3q2022 по данным MRG). Рост продаж моделей бренда – на 29% к 2q2022, на 28% год к году.

На Honor и Huawei пришлось, соответственно, по 4% и 2% от общих продаж через Авито, на долю прочих (Nokia, realme, Sony, Meizu и ZTE) – 10%.

“Активность продавцов и покупателей смартфонов на Авито постоянно растет. Так, за первый квартал этого года число покупок мобильных устройств выросло на 9% к предыдущему кварталу, при том, что традиционно IV квартал является пиковым в году с точки зрения покупательской активности. Тренд продолжается – в третьем квартале этого года продажи выросли на 22% по отношению ко второму и побили рекорд. Впервые число купленных смартфонов за квартал превысило планку в 1,6 млн гаджетов, из них большая доля пришлась на продукцию Apple. Востребованы как гаджеты “с пробегом”, так и новые устройства. Учитывая это, платформа постоянно запускает новые инструменты – такие, как калькулятор рыночной стоимости смартфонов и сервис по выкупу гаджетов у частных продавцов. Кроме того, Авито расширяет географию Авито Доставки, добавляя новых логистических партнеров и открывая брендированные пункты выдачи заказов,” — отмечает Павел Комаров, руководитель категории “Бытовая техника и электроника” в Авито.

От региона к региону средний чек продажи смартфона на Авито отличался – в Сочи он оказался максимальным – 27,61 тыс рублей, на втором месте – Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону – около 24 тыс рублей, в Рязани и Ульяновске чек составлял в среднем 15 тыс рублей.

пресс-релиз Авито

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