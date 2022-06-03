Онлайн-розница: Товары и услуги билайн - теперь и в Wildberries

MForum.ru
03.06.2022,
Маркетплейсы нынче в моде. Крупные бизнесы наперебой осваивают площадку за площадкой. Вымпелком сообщает, что заключено соглашение с Wildberries, в этом маркетплейсе теперь появились товары и услуги, представленные в интернет-магазине билайна, включая новинки смартфонов и аксессуары.
Вымпелком вышел в Wildberries первым из "большой четверки". Правда на ряде позиций пока что "Товара нет в наличии". Получить товар можно традиционным для маркетплейсов образом - подобрать в пункте выдачи заказов или получить курьером по адресу.
Вадим Деревцов, руководитель по развитию платформ электронной коммерции:
«Выход на Wildberries – серьезный шаг к укреплению позиций билайна в сфере интернет-торговли. Предполагаем, что партнерство с крупнейшим в России маркетплейсом откроет для наших клиентов новые возможности по приобретению товаров билайна через Wildberries».
Вымпелком последовательно осваивает все новые площадки. Когда-то начиналось все с малоизвестных goods.ru, затем был Яндекс.Маркет. Удобно было бы видеть товары оператора везде - и на Озоне, и на Авито. Надеюсь, дело к этому идет.
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теги: телеком билайн Вымпелком маркетплейсы онлайн-розница розница
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