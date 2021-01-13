Онлайн розница: Билайн осваивает маркетплейсы - goods.ru

13.01.2021, MForum.ru

Операторы осваивают маркетплейсы, и Билайн не исключение. Сегодня компания сообщает о подключении к маркетплейсу Goods.ru.

Здесь можно купить смартфоны, аксессуары и SIM-карты Билайн, согласно пресс-релизу компании, всего более 4000 наименований. Поиск по "Билайн" в каталоге товаров пока что показывает только 14 товаров, вероятно еще не все загружено на платформу.

Goods.ru стал первым маркетплейсом, с которым Билайн заключил партнерство по схеме «Закажи и забери». Схема подразумевает, что можно выбрать на goods.ru товары, зарезервировать их и отметить на карте собственный офис Билайн, где удобно будет получить покупку. Покупателю придет SMS с подтверждением заказа. Оплатить и забрать покупку можно будет в выбранном салоне. Пока что к платформе подключено почти 300 собственных офисов Билайн в Москве и Московском регионе.

Товары Билайн участвуют в программе лояльности goods.ru, за каждый заказ обещаны "бонусные рубли", зачисляемые на бонусный счет. Ими можно оплатить до 50% стоимости последующих покупок.

Ильгиз Азизов, вице-президент по дистрибуции Билайн:

«Партнерство с Goods.ru увеличивает количество мест, в которых клиент может приобрести наши SIM-карты и оборудование. Наша задача – упростить людям подключение к телеком-сервисам Билайн и дать им возможность заказать необходимые товары и услуги не только в собственном интернет-магазине, но и на привычных маркетплейсах».

Константин Маслов, коммерческий директор goods.ru:

«Билайн» – один из крупнейших операторов связи в России, и мы очень рады, что для партнерства была выбрана наша площадка. Мы планируем развивать географию сотрудничества и подключать к платформе больше собственных офисов продаж Билайн по всей России».

SIM-карты Билайн также можно приобрести в собственном интернет-магазине Билайн и на крупных интернет-площадках T-Mall AliExpress, OZON, Wildberries. Также SIM-карты компании продаются в профильных интернет-магазинах, среди них МВидео, Ноу-Хау, Связной, Samsung, Re-store, Цифроград и другие.

На площадке Goods.ru кроме Билайн присутствует также МегаФон, поиск находит SIM-карты для четырех разных регионов. Есть также следы сотрудничества с Tele2, но, похоже, оно осталось в прошлом, во всяком случае симки этого оператора не находятся. МТС также по большинству позиций "нет в наличии".

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