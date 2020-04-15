Онлайн-розница: МТС запускает доставку SIM-карт с возможностью саморегистрации

15.04.2020, MForum.ru

Наконец-то и МТС подтянулся к теме онлайн-продаж SIM-карт, которые можно зарегистрировать без посещения салона связи. Опять же из разряда - не было бы счастья, да несчастье помогло. МегаФон, напомню, запустил онлайн продажу симок с саморегистрацией 23 марта 2020 года, Билайн начал продавать симки с саморегистрацией через AliExpress Россия в январе 2020 года.

Активировать SIM карту МТС предлагается при помощи специального приложения МТС Абонент, которое доступно для скачивания на смартфоны под iOS и Android. А как же владельцы звонилок? Идут лесом?

По умолчанию абонента кидает на ТП "Тарифище". Его можно поменять на другой, но уже в приложении Мой МТС.

Что потребуют для "саморегистрации"? Селфи, сканирование смартфоном паспортных данных, вбивание данных о прописке в форму на экране, роспись, пальцем по экрану.

Еще приложение попросит кивнуть или подмигнуть, чтобы подтвердить, что перед ней человек, а не фото. Фотография, сделанная смартфоном будет сличена с фотографией в паспорте. Если софт сочтет, что вы недостаточно похожи на этих двух фото, придется повторить процедуру саморегистрации.

Оператор обещает, что от заказа SIM-карты до ее доставки пройдет не более 3 дней, в зависимости от региона. Обещана бесконтактная доставка курьерами. Пока что новая услуга действует в Москве и С.Петербурге, в ближайшие дни начнет работать и в других регионах России (в пресс-релизе написано "во всех").

Вот и зачем теперь вся эта гигантская розница МТС? Пора, пора сокращать салоны, хотя бы на треть, для начала.

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теги: МТС саморегистрация SIM-карт продажа