Телеком дайджест - Tele2

21.08.2020, MForum.ru

Еще один MVNO для Tele2? Вероятно

Газпромбанк создал дочернюю структуру ООО Новые мобильные коммуникации (НМК), она получила лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи, нанимает людей. Вероятнее всего, это еще один клиент Tele2.

Забавно, что ранее в 2015 году уж создавался оператор Газпром телеком, который в партнерстве с МегаФон запустил проект для сотрудников и выдал порядка 100 тысяч SIM-карт.

Банковские MVNO все убыточны, но авторов проектов это не останавливает, поэтому имеем Тинькофф мобайл, Сбермобайл и ВТБ мобайл. У этих проектов нет цели быть прибыльными, банкам достаточно иметь возможность собирать и аккумулировать информацию о своих и потенциальных клиентах. У Газпромбанка клиенты в основном корпоративные, так что этот кейс будет отличаться от кейсов других банков. Ну а Tele2 все равно получит немножко профита и от этого "виртуала". / kommersant.ru

Еще одно интервью с Сергеем Эмдиным

Обещает продолжение стройки новых базовых станций и расширение мощности сети, объясняет это постоянным приростом абонбазы примерно на 5% в год. Отмечает успех проектов Маркет Tele2 и Выгодно вместе, не приводя никакие пруфы в виде цифр. Поверим? Говоря о периоде пандемии отмечает, что многие клиенты сократили число используемых SIM-карт до одной, что снизился доход от части бизнес-клиентов. Уверен, что стоимость гигабайта в пакете в ближайшие годы будет расти. Отмечает рост регуляторной нагрузки и хотел бы, чтобы она была снижена. Считает, что в России в ближайшие годы технология 5G внедряться не будет. Обещает и далее наращивать абонбазу и стимулировать пользование мобильным интернетом, в том числе в коллабах с лидерами других отраслей. infopro54.ru

Tele2 уверяет, что все больше клиентов переходят на автоплатеж

Услуга, безусловно удобная, но небезопасная. Простой пример, если абонент, например, лежит в коме, то абонплата автоматически спишется, если настройка стоит "временному периоду". Опасна и настройка по порогу баланса. Если с вашего баланса деньги снимет злоумышленник, то система автоматически пополнит баланс и у злоумышленника появится возможность повторить свою операцию. Ну и, конечно, следует понимать, что "привязывая" банковскую карту в ЛК или в приложении "Мой Tele2" вы доверяете оператору хранить эти чувствительные данные. Могут ли они утечь куда-то? Это маловероятно, но исключить утечку на 100% не может никто.

Тем не менее, абоненты ради своего удобства автоплатежами пользуются, в частности, за 7 месяцев 2020 года к услуге подключались в два раза более высокими темпами, чем в в 2019 году. Абсолютные цифры, или даже долю подключивших услугу оператор скрывает. В основном в этом году пользователи выбирают вариант "автоплатеж по абонентской плате", на него приходится 80%, 10-12% выбирают подключение по временному периоду и единицы процентов - по порогу баланса. Если у вас карта Visa, то можно получить дополнительную скидку на 5% с абонплаты при включении "Автоплатежа", это неплохой стимул. Источник

Tele2 запускает очередную волну "Поздравляем с понедельникам"

Это коллаб с федеральными партнерами - Макдоналдсом, Gett, КАРО и другими. В зависимости от региона можно получить различные подарки. Это могут быть бесплатный кофе, скидка на поездку в такси, второй билет в кино, блюдо из кафе в подарок. Доступны сеты из двух или трех предложений, например, в Москве можно проехать со скидкой в Gett, получить бесплатно второй билет в кино сети КАРО и бесплатный кофе в Макдональдс. Белгородцы смогут получить все тот же кофе, а также десерт в подарок в ресторане Оранжевый остров.

В проекте участвуют следующие города: Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Пермь, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Омск, Волгоград, Краснодар, Кемерово, Воронеж, Курск, Тула, Смоленск, Тамбов, Брянск, Ижевск, Липецк, Владимир, Иркутск и Улан-Удэ.

Чтобы принимать участие в акции, необходимо активировать промокод в приложении Мой Tele2. Использовать его нужно в понедельник, каждую неделю до 14 сентября. Предложение актуально для пользователей актуальной тарифной линейки и некоторых архивных ТП. Источник.

Раз уж затронута тема программ лояльности, можно упомянуть, что в Нижегородской области Tele2 добавила в программу лояльности Больше новые предложения, в августе, например, по промокоду программы можно получить скидку на 20% в ресторанах Брынза и Куркума, в пиццерии Папа Джонс получить в подарок пиццу 30 см при заказе от 699 руб. Есть и предложения других партнеров. opennov.ru

Абоненты Tele2 стали чаще покупать симки онлайн

В 1H2020 ожидаемо число заказов SIM-карт с саморегистрацией на дом выросло на 83%. Понятно - это, прежде всего, роль самоизоляции из-за коронавируса. Кое-кто "открыл" для себя этот способ, например, на юге России число заказов на дом выросло в 8 (!) раз, тогда как на Северо-Западе рост был в 2 раза. А вот заказ симки через интернет-магазин с возможностью подбора такой популярностью не пользовался, число таких заказов выросло лишь на 9% по РФ.

Активно абоненты оператора пользовались возможностью подавать заявки на MNP через интернет. В республике Марий Эл число таких заявок выросло на 110% год к году, в Норильске - на 89%, в Тюменской области - на 78%. Скорее всего, такие значимые результаты достигнуты на низкой абсолютной базе. Источник.

Tele2 рассказывает о росте популярности приложения Звук

По данным оператора, количество пользователей этим музыкальным сервисом выросло на 123% год к году. В среднем по России приложением пользуются более 67 минут в сутки. Это условно бесплатное приложение (есть встроенная реклама, которую можно отключать за 9.5 рубля в сутки, получив также возможность скачивать музыку на телефон и слушать ее в лучшем качестве). То есть в платном режиме это порядка +289 рублей в месяц к вашей абонплате. pg11.ru

Салон нового формата открыт в Улан-Удэ

Салон открылся в начале пешеходной части улице Ленина. Это первый в Бурятии салон, который в Tele2 именуют не иначе, как digital-салон. Основные особенности - открытые витрины и возможность обслужить клиента без его отправления к "кассовой зоне". arigus.tv

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теги: Tele2