Слухи: Тонкий смартфон Motorola Edge 70 представят 5 ноября

MForum.ru
10.10.2025,
Motorola готовится к анонсу “невероятно тонкого” Edge 70 (он же Moto X70 Air в Китае) 5 ноября. Однако новинка неожиданно появилась на веб-сайте польского ритейлера, где раскрыты подробные характеристики и фото устройства.
Размеры Edge 70 составляют 160 x 75 x 6 мм. Это означает, что он будет лишь немного толще Samsung Galaxy S25 Edge и iPhone Air. И, скорее всего, это отличие в реальной жизни будет почти незаметно. Вес составит 170 граммов, что также немного больше, чем у конкурентов.
Motorola Edge 70 получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 1220 x 2712 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Подтверждено наличие 50-мегапиксельной фронтальной камеры и двух 50-мегапиксельных камер на задней панели, причем основная камера поддерживает OIS.
Motorola Edge 70 будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, дополненном 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.
За автономность будет отвечать аккумулятор емкостью 4800 мАч, что превосходит как S25 Edge, так и iPhone Air по емкости. Также батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 68 Вт и беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.
Из прочего подтверждена поддержка двух SIM-карт (nano-SIM + eSIM). Motorola Edge 70 будет работать под управлением Android 16 "из коробки", предположительно, с интерфейсом Hello UI поверх ОС. Купить Edge 70 можно будет в цветах Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey и Lily Pad.
© Антон Печеровый,
