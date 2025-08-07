Слухи: Появились подробности о Moto G06

07.08.2025, MForum.ru

Motorola готовится анонсировать смартфон Moto G06. Новинка уже прошла ряд сертификационных органов, в том числе FCC, TUV Rheinland, UL Demko и Geekbench.

Moto G05

В сертификатах устройства указан номер модели XT2535. В части поддерживаемых сетей речь идет о LTE, двухдиапазонном Wi-Fi и Bluetooth.

В листинге Geekbench указано, что кодовое имя новинки – lagos. Вероятная аппаратная платформа – SoC Helio G81 Extreme от MediaTek, которую дополняют 4 ГБ оперативной памяти. Так же подтверждена версия ОС – Android 15.

Из баз UL Demko и TUV следует, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч (RL52) с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Moto G06 будет доступен в цветах Pantone Tapestry, Arabesque и Tendril и, как ожидается, поступит в продажу в ближайшее время.