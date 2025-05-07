Слухи: Moto G86 готовится к анонсу

MForum.ru
07.05.2025,
Motorola готовится к анонсу смартфона Moto G86. В прошлом месяце в сеть утекло несколько рендеров, а новая утечка подтвердила их правильность и раскрыла спецификации устройства. Напомню, ранее аналогично был раскрыт Moto G56.
Moto G86является частью серии начального уровня Moto G и получит чипсет Dimensity 7300. Новинка будет оснащаться 8 либо 12 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD.
Камер на задней панели три, но подробности есть только об двух. Основная – 50-мегапиксельный сенсор Sony LYT-600 с оптической стабилизацией изображения, вспомогательная –сверхширокоугольная камера разрешением 8 Мп. Для сэлфи предназначен 32 Мп сенсор.
Интересной особенностью станут две версии с разными аккумуляторами: 5200 мАч или 6720 мАч, предназначенные для разных рынков. Скорее всего, для домашнего рынка используется более крупный АКБ, для Европы и ряда других стран – АКБ меньшей емкости. По крайней мере, такой подход применяется у Realme и Xiaomi.
Moto G86 получит 4 года двухмесячных обновлений, но только в регионе EMEA, поскольку Motorola обязана это делать по требованию Европейского союза. Значительное расхождение возникает из-за различных требований в разных регионах к продукту для прохождения тестирования и получения сертификации. Страны-члены ЕС требуют от производителей соблюдения правил IEC (Международной электротехнической комиссии), однако продукты должны проходить последовательные испытания. Этот процесс занимает значительное время, и, похоже, Motorola торопится выпустить Moto G86.
© Антон Печеровый,
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