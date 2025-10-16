Анонсы: «Новый» Moto G100 с аккумулятором 7000 мАч представлен официально

16.10.2025, MForum.ru

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, анонсировала в Китае смартфон Moto G100. Что интересно, название Moto G100 уже использовалось в модели 2021 года, но «новый» Moto G100 значительно лучше.

Ключевым обновлением стал гораздо более емкий аккумулятор 7000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 30 Вт. Так же обновлена аппаратная платформа, хотя новинкой чип Snapdragon 7s Gen 2 назвать сложно. Дополняют чипсет 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ памяти для хранения данных. ОС – Android 15.

На передней панели Moto G100 размещен 6,72-дюймовый IPS-дисплей разрешением FHD + с частотой обновления 120 Гц. В вырезе экрана – 32-мегапиксельная камера для селфи.

На задней панели расположена основная камера разрешением 50 Мп, которую дополняет 8 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом. В части защиты от внешних условий речь идет о соответствии стандарту IP64.

В целом перечисленные характеристики аналогичны Moto G36, который в конечном итоге может стать международным вариантом нового Moto G100. Цена новинки в Китае составляет 1399 юаней (196 долларов США) за вариант 8/128 ГБ, прием предварительных заказов уже начался. Начало отгрузок – 23 октября.