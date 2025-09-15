Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

15.09.2025, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфонах Motorola Moto G 2026 и Moto G Play 2026. Источник показал рендеры новинок и раскрыл некоторые технические характеристики. Оба устройства должны быть представлены в Северной Америке.

Судя по названию Moto G 2026, очевидно, заменит Moto G (2025), который был выпущен в январе. По данным источника, Moto G 2026 будет оснащен 6,7-дюймовым HD + экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит с защитным стеклом Gorilla Glass 3 поверх него.

Фоточасть будет включать в себя основную камеру разрешением 50 Мп с вспомогательной камерой "Macro Vision". Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.

В качестве аппаратной платформы для Moto G 2026 будет использоваться SoC MediaTek Dimensity 6300, который дополнят 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2.

Таким образом, по сравнению с предшественником, единственными улучшениями, скорее всего, являются селфи-камера с более высоким разрешением и аккумулятор емкостью увеличенной на 200 мАч.

Также рендеры показали упрощенную версию новинки – Moto G Play 2026. Причем в техническом плане упрощений довольно много: всего 64 ГБ встроенной памяти, 32-мегапиксельная тыловая камера, 8-мегапиксельная камера для селфи и проводная зарядка мощностью лиш 18 Вт. Обе новинки будут работать под управлением Android 16 с первого дня.

Модель Moto G 2026 представлена в коллекции Pantone Cattleya Orchid, а модель G Play 2026 - в коллекции Pantone Tapestry, таким образом можно предположить, что партнерство Motorola с Pantone еще не закончилось. Пока неясно, когда они появятся в продаже, возможно в январе следующего года, возможно (и более вероятно), что раньше.