Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

MForum.ru

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

15.09.2025, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфонах Motorola Moto G 2026 и Moto G Play 2026. Источник показал рендеры новинок и раскрыл некоторые технические характеристики. Оба устройства должны быть представлены в Северной Америке.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

Судя по названию Moto G 2026, очевидно, заменит Moto G (2025), который был выпущен в январе. По данным источника, Moto G 2026 будет оснащен 6,7-дюймовым HD + экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит с защитным стеклом Gorilla Glass 3 поверх него.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

Фоточасть будет включать в себя основную камеру разрешением 50 Мп с вспомогательной камерой "Macro Vision". Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

В качестве аппаратной платформы для Moto G 2026 будет использоваться SoC MediaTek Dimensity 6300, который дополнят 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

Таким образом, по сравнению с предшественником, единственными улучшениями, скорее всего, являются селфи-камера с более высоким разрешением и аккумулятор емкостью увеличенной на 200 мАч.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

Также рендеры показали упрощенную версию новинки – Moto G Play 2026. Причем в техническом плане упрощений довольно много: всего 64 ГБ встроенной памяти, 32-мегапиксельная тыловая камера, 8-мегапиксельная камера для селфи и проводная зарядка мощностью лиш 18 Вт. Обе новинки будут работать под управлением Android 16 с первого дня.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

Модель Moto G 2026 представлена в коллекции Pantone Cattleya Orchid, а модель G Play 2026 - в коллекции Pantone Tapestry, таким образом можно предположить, что партнерство Motorola с Pantone еще не закончилось. Пока неясно, когда они появятся в продаже, возможно в январе следующего года, возможно (и более вероятно), что раньше.

Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

© MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru

03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru

28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru

27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru

16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru

15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru

12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru

11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: