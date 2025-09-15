Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026

MForum.ru
15.09.2025,
В сети появилась информация о смартфонах Motorola Moto G 2026 и Moto G Play 2026. Источник показал рендеры новинок и раскрыл некоторые технические характеристики. Оба устройства должны быть представлены в Северной Америке.
Судя по названию Moto G 2026, очевидно, заменит Moto G (2025), который был выпущен в январе. По данным источника, Moto G 2026 будет оснащен 6,7-дюймовым HD + экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит с защитным стеклом Gorilla Glass 3 поверх него.
Фоточасть будет включать в себя основную камеру разрешением 50 Мп с вспомогательной камерой "Macro Vision". Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт.
В качестве аппаратной платформы для Moto G 2026 будет использоваться SoC MediaTek Dimensity 6300, который дополнят 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища UFS 2.2.
Таким образом, по сравнению с предшественником, единственными улучшениями, скорее всего, являются селфи-камера с более высоким разрешением и аккумулятор емкостью увеличенной на 200 мАч.
Также рендеры показали упрощенную версию новинки – Moto G Play 2026. Причем в техническом плане упрощений довольно много: всего 64 ГБ встроенной памяти, 32-мегапиксельная тыловая камера, 8-мегапиксельная камера для селфи и проводная зарядка мощностью лиш 18 Вт. Обе новинки будут работать под управлением Android 16 с первого дня.
Модель Moto G 2026 представлена в коллекции Pantone Cattleya Orchid, а модель G Play 2026 - в коллекции Pantone Tapestry, таким образом можно предположить, что партнерство Motorola с Pantone еще не закончилось. Пока неясно, когда они появятся в продаже, возможно в январе следующего года, возможно (и более вероятно), что раньше.
©
Публикации по теме:
07.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Moto G06 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y31 5G и Y31 Pro 5G официально представлены в Индии / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи:Huawei Watch GT 6 и Watch GT 6 Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: В сеть просочились изображения Moto G 2026 и G Play 2026 / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 VII представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: HMD Vibe 5G, HMD 101 и HMD 102 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Xiaomi 16 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru