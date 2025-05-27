Слухи: Moto G96 замечен на рендерах

MForum.ru
27.05.2025,
Семейство Motorola Moto G скоро пополнится еще одним устройсовом — Moto G96. Новинка будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, а свежая утечка показывает рендеры этого смартфона.
Если верить слухам, Moto G96 будет оснащен 6,67-дюймовым изогнутым pOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и аккумулятор емкостью 5500 мАч. Объем оперативной памяти составит 12 ГБ, встроенной памяти – 256 ГБ.
На задней панели разместится 50-мегапиксельная основная камера с датчиком Sony Lytia LYT-700C и 8-мегапиксельная макрокамера. Для селфи предназначена 32-мегапиксельную камера в вырезе экрана.
Moto G96 будет предлагаться в цветовых решениях Cattleya Orchid, Dresden Blue, Greener Pastures и Ashleigh Blue. Ожидается, что стоимость составит около 22 990 индийских рупий, когда он появится в Индии, что сейчас эквивалентно примерно 270 долларам США. Но география запуска новинки пока не ясна.
© Антон Печеровый,
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