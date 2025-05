Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key

28.05.2025, MForum.ru

Motorola представила Edge 2025 для североамериканского рынка. Новинка базируется на MediaTek Dimensity 7400 SoC в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Motorola Edge 2025 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем "Super HD" pOLED с частотой обновления 120 Гц и "яркими оттенками с Pantone Validated Color". Также обещают, что он обеспечит "на 13% больше разрешения, чем предыдущее поколение", но фактическое разрешение экрана не раскрывается.

Motorola Edge 2025 оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony Lytia LYT-700C с всенаправленной автофокусировкой всех пикселей. Также есть 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера со встроенным Macro Vision для крупных планов 2,5 см с полем зрения 122 градуса и 10-мегапиксельная телефотокамера с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи предназначена 50-мегапиксельная камера с автофокусом.

Сбоку появилась новая клавиша AI. Долгое нажатие на нее позволит вам получить доступ к «множеству новых расширенных функций Moto AI», таких как Next Move, которая распознает то, что находится на вашем экране, и предлагает полезные следующие шаги в режиме реального времени, включая Playlist Studio, создаеющий пользовательский плейлист на основе содержимого вашего экрана, и Image Studio, объединяющий генеративный ИИ и редактирование, «чтобы превращать идеи в изображения, аватары, наклейки и обои».

Также есть Catch Me Up, которая суммирует пропущенные уведомления, Pay Attention, которая записывает, расшифровывает и суммирует разговоры или встречи, и Remember This, которая запоминает информацию из фотографий или заметок, а позже по запросу и может вызывать ключевые детали, контекст и факты.

За автономность Motorola Edge 2025 отвечает аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки 68 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Смартфон работает под управлением Android 15. Он также получил сертификацию MIL-STD-810H по прочности, а также рейтинги IP68 и IP69 по пыле- и водонепроницаемости.

Motorola Edge 2025 будет доступен в цвете Pantone Deep Forest 5 июня в Best Buy, Amazon и Motorola по цене 549,99 долларов (версия без привязки к оператору). Также новинка появится в T-Mobile, Metro by T-Mobile, Total Wireless, Visible, Spectrum и Xfinity Mobile «в ближайшие месяцы». В Канаде он изначально будет доступен только в Motorola, с «последующей доступностью у избранных операторов и национальных розничных продавцов».