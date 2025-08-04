Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу

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Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу

04.08.2025, MForum.ru

Производитель защищенных смартфонов Oukitel скоро представит Oukitel WP210. Бренд пока не раскрывает дату выпуска, но надежный источник уже опубликовал изображения и технические характеристики новинки.

Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу

Oukitel WP210 оснащен SoC Dimensity 8200, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти для хранения данных. Смартфон будет работать под управлением Android 15 "из коробки", данных о сроке программного обеспечения пока поддержки нет.

Oukitel WP210 оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD + с частотой 120 Гц, типичной яркостью 550 нит и защитой Gorilla Glass 5. В экран встроен считыватель отпечатков пальцев для биометрической аутентификации.

WP210 будет оснащен четырьмя камерами. Спереди установлена 32-мегапиксельная селфи-камера (Sony IMX615-AAJH5-C). Строенная тыловая камера представляет собой комбинацию основной камеры 108 Мп (Samsung S5KHM6SX), 2-мегапиксельной макрокамеры (GalaxyCore GC02M1) и датчика глубины сцены (GalaxyCore GC032A).

Oukitel WP210 будет оснащен аккумулятором емкостью 8800 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт. Он также будет поддерживать обратную проводную зарядку мощностью 10 Вт, что позволит использовать его в качестве источника питания для зарядки других устройств.

Среди прочих преимуществ Oukitel WP210 - поддержка технологии NFC, защита IP68 и IP69K, а также сертификация MIL-STD-810H. Толщина смартфона составит 13,7 мм, а вес - 311 г. Новинка будет рекламироваться как "надежный телефон, созданный для быстрой работы, как в городских условиях, так и для отдыха на природе без больших габаритов".

Oukitel WP210 будет выпускаться в красном, черном и сером цветах. Его стартовая цена составит менее 400 долларов (345 евро/ 34 880 индийских рупий), он будет доступен на веб-сайте Oukitel с середины августа, а на Amazon - к концу августа.

Слухи: Oukitel WP210 готовится к анонсу

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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