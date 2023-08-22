Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч

22.08.2023, MForum.ru

Oukitel, представила планшет под названием RT7 Titan 5G, первый прочный планшет с возможностью подключения 5G. Новинка предназначена для работы в экстремальных условиях, что делает его идеальным для использования в строительстве, производстве и других сложных условиях.

RT7 Titan 5G сертифицирован MIL-STD-810G и IP68/IP69K, что означает, что он может выдерживать падения, пыль, воду и экстремальные температуры. Он также имеет противоударный бампер и прорезиненное покрытие для защиты от ударов и царапин.

Внутри размещены процессор MediaTek Dimensity 720, 12 ГБ оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти (плюс карты microSD до 1 Тб). Oukitel RT7 Titan 5G питается от батареи емкостью 32 000 мАч, которая может обеспечить до 180 дней в режиме ожидания. Он также поддерживает быструю зарядку (мощность не раскрывается).

RT7 Titan 5G оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Дисплей яркий и четкий, поэтому его легко увидеть даже под прямыми солнечными лучами. На задней панели планшета установлена система с двумя камерами, состоящая из основного датчика 48 мегапикселей, второго датчика 20 мегапикселей и макрокамеры 2 мегапикселя. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.

RT7 Titan 5G в настоящее время доступен для покупки на AliExpress за 311,49 долларов.