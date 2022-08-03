MForum.ru
03.08.2022,
Бренд Oukitel представил смартфон C31. В отличие от многих других смартфонов бренда, новинка не получила защиты от внешних условий, но может похвастаться очень привлекательной ценой – на AliExpress купить аппарат можно менее чем за 7 тысяч рублей.
Набор спецификаций Oukitel C31 включает в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1660x720 пикселей), чипсет MediaTek Helio A22, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 5150 мАч. Тыловая камера – 13 Мп (и два вспомогательных сенсора), фронтальная 5 Мп.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Oukitel C22 представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5 –крепыш за $100 / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Infinix Hot 12 Pro получил экран 90 Гц и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Анонсы: Очень доступный смартфон Oukitel C31 представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон BQ 6868L Wide представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 5G представлен официально / MForum.ru
02.08. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 8Z 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 9 – компактный смартфон на Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto G32 на чипсете Snapdragon 680 / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Realme Q5 Carnival c 12 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Huawei MatePad Pro 11" представлен официально / MForum.ru
27.07. [Новинки] Анонсы: Itel A23s с Unisoc SC9832E & Android 11 Go оценен в 5299 индийский рупий / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru
26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ / MForum.ru
25.07. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru
20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C35 появился на российском рынке / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru