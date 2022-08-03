Анонсы: Очень доступный смартфон Oukitel C31 представлен официально

03.08.2022, MForum.ru

Бренд Oukitel представил смартфон C31. В отличие от многих других смартфонов бренда, новинка не получила защиты от внешних условий, но может похвастаться очень привлекательной ценой – на AliExpress купить аппарат можно менее чем за 7 тысяч рублей.

Набор спецификаций Oukitel C31 включает в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+ (1660x720 пикселей), чипсет MediaTek Helio A22, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD и АКБ емкостью 5150 мАч. Тыловая камера – 13 Мп (и два вспомогательных сенсора), фронтальная 5 Мп.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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