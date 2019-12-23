Анонсы: Oukitel WP5 –крепыш за $100

23.12.2019, MForum.ru

Компания Oukitel начала прием предварительных заказов на смартфон WP5. До 5 января ценник новинки составить $100, далее стоимость новинки вырастет на $20.

В активе Oukitel WP5 присутствуют чипсет MediaTek MT6761 (с поддержкой 4G), 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1440х720 точек, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальная камера, а также строенная тыловая камера в конфигурации с 13 Мп и двумя 2 Мп сенсорами. Отдельно отметим аккумулятор ёмкостью 8000 мАч и фонарик, использующий 4 светодиода вспышки. От внешних условий Oukitel WP5 защищен по классу IP68 и снабжен корпусом, допускающим падения с высоты до 1,5 метров. Для защиты экрана Oukitel WP5 используется Corning Gorilla Glass, а рабочий диапазон температур составляет от -55 до 70 °С.