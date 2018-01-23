Анонсы: Oukitel K10 – смартфон с аккумулятором 11000 мАч

23.01.2018, MForum.ru

Китайская компания Oukitel начала активно рекламировать смартфон Oukitel K10, позиционируемый как устройство с длительным временем автономной работы. Емкость аккумулятора новинки составляет 11000 мАч, что дает порядка недели без подзарядки при не очень активном использовании.

Активные пользователи смогут разрядить аккумулятор Oukitel K10 за 2-3 дня. Естественно, смартфон поддерживает быструю зарядку – в режиме 5В/5А его батарея может набрать 100% емкости всего за 2,5 часа. Oukitel K10 выполнен в популярном сейчас формате полноэкранного смартфона (18:9) с экраном диагональю 6 дюймов и разрешением FHD+. Основа аппаратной платформы – MediaTek Helio P23 дополненный 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Камеры сдвоенные: 21+8 Мп сзади и 13+8 Мп спереди. Вспомогательные сенсоры служат для определения глубины сцены. Корпус устройства сочетает металл и кожу. Стоит Oukitel K10 не дешево ($299,99), но до 29 января его можно купить со скидкой $50.