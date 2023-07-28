Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч

MForum.ru
28.07.2023,
Портфолио Oukitel пополнил планшет защищенный планшет RT6, оснащенный аккумулятором емкостью 20 000 мАч и работающий под управлением Android 13. Кроме того, он оснащен съемной подставкой. Ее можно использовать как ручку или заменить на ремешок для руки или ремень для переноски.
10,1-дюймовый экран новинки получил соотношение сторон 14,4:9 и разрешение экрана 1200x1920 пикселей. Гаджет рассчитан на лучшую видимость на улице, но его пиковая яркость составляет лишь 400 нит.
Oukitel RT6 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Основа «железа»– чипсет Media Tek MT8788, представляющий собой обновленный Helio P60. Oukitel RT6 поддерживает две SIM-карты 4G/LTE, но не оснащен слотом microSD.
Аккумулятор емкостью 20 000 мАч обеспечивает длительное время использования даже при просмотре видео или играх. Планшет оснащен портом USB-C для подзарядки устройства со скоростью до 33 Вт. Планшет также можно использовать в качестве повербанка через кабель USB-C.
Oukitel RT6 позиционируется как самый мощный защищенный Android-планшет бренда. В части защиты от внешних условий, новинка соответствует стандарту IP68/IP69K/MIL-STD-810. Стоимость Oukitel RT6 на AliExpress составляет 252,46 доллара США, дополнительные скидки доступны с помощью купонов.
© Антон Печеровый,
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