Анонсы: Oukitel RT6 – защищенный планшет с АКБ 20 000 мАч

28.07.2023, MForum.ru

Портфолио Oukitel пополнил планшет защищенный планшет RT6, оснащенный аккумулятором емкостью 20 000 мАч и работающий под управлением Android 13. Кроме того, он оснащен съемной подставкой. Ее можно использовать как ручку или заменить на ремешок для руки или ремень для переноски.

10,1-дюймовый экран новинки получил соотношение сторон 14,4:9 и разрешение экрана 1200x1920 пикселей. Гаджет рассчитан на лучшую видимость на улице, но его пиковая яркость составляет лишь 400 нит.

Oukitel RT6 оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Основа «железа»– чипсет Media Tek MT8788, представляющий собой обновленный Helio P60. Oukitel RT6 поддерживает две SIM-карты 4G/LTE, но не оснащен слотом microSD.

Аккумулятор емкостью 20 000 мАч обеспечивает длительное время использования даже при просмотре видео или играх. Планшет оснащен портом USB-C для подзарядки устройства со скоростью до 33 Вт. Планшет также можно использовать в качестве повербанка через кабель USB-C.

Oukitel RT6 позиционируется как самый мощный защищенный Android-планшет бренда. В части защиты от внешних условий, новинка соответствует стандарту IP68/IP69K/MIL-STD-810. Стоимость Oukitel RT6 на AliExpress составляет 252,46 доллара США, дополнительные скидки доступны с помощью купонов.