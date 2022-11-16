Анонсы: Oukitel WP21 появится в продаже 24 ноября

MForum.ru
16.11.2022,
Бренд Oukitel анонсировал смартфон WP21. Как и другие аппараты бренда, новинка относится к классу защищенных устройств с сертификаций в части защиты от пыли, влаги и падений в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810H.
Технически аппарат представляет собой устройство на базе чипсета MediaTek Helio G99, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти (+microSD до 1 Тб) и АКБ емкостью 9800 мАч с быстрой зарядкой 66 Вт.
. Экранов в смартфоне два – передний диагональю 6,78 дюйма и разрешением 2460 х 1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц, и круглый экран на задней панели, служащий для отображения часов, уровня заряда, числа пройденных шагов.
Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп, основного сенсора тыловой камеры – 64 Мп. Кроме того, Oukitel WP21 оснащен 20 Мп камерой ночного видения и 2 Мп вспомогательным сенсором.
© Антон Печеровый,
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