Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99

13.07.2020, MForum.ru

Компания Oukitel официально представила смартфон C19, относящийся к начальному сегменту. Новинка получила 6,49-дюймовый дисплей разрешением 1560x720 точек, аккумулятор емкостью 4000 мАч и работает под управлением операционной системы Android 10 Go.

Внутри Oukitel C19 нашлось место для чипсета MediaTek MT673, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб), 13 Мп тыловой камере Sony IMX214 с двумя вспомогательными сенсорами и 5 Мп фронтальной камере в каплевидном вырезе дисплея. Для новинки доступно четыре различных варианта: черный, зеленый, фиолетовый и синий. Глобальные продажи Oukitel C19 уже начались. В рамках промо-акции приобрести аппарат можно за $59,99, полная цена составит $99,99.