MForum.ru
13.07.2020,
Компания Oukitel официально представила смартфон C19, относящийся к начальному сегменту. Новинка получила 6,49-дюймовый дисплей разрешением 1560x720 точек, аккумулятор емкостью 4000 мАч и работает под управлением операционной системы Android 10 Go.
Внутри Oukitel C19 нашлось место для чипсета MediaTek MT673, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+слот microSD до 256 Гб), 13 Мп тыловой камере Sony IMX214 с двумя вспомогательными сенсорами и 5 Мп фронтальной камере в каплевидном вырезе дисплея. Для новинки доступно четыре различных варианта: черный, зеленый, фиолетовый и синий. Глобальные продажи Oukitel C19 уже начались. В рамках промо-акции приобрести аппарат можно за $59,99, полная цена составит $99,99.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5 –крепыш за $100 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel Y4800 представлен официально / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: iQOO V2019A может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord Lite получит Snapdragon 690 / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о планшете Lenovo Yoga X / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах / MForum.ru
10.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord замечен на рендерах / MForum.ru
09.07. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Представлена Xiaomi inkPad X 10″ Super Reading eBook / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Google Pixel 5 замечен на рендерах / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30 Lite получил Dimensity 800 и 48MP камеру / MForum.ru
03.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и варианты Samsung Galaxy Watch 3 / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Honor 30S появился в России / MForum.ru
02.07. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord будет работать на Snapdragon 765G / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: iQOO Z1x замечен в TENAA / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Realme C11 представлен официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Redmi 9A и Redmi 9C представлены официально / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото / MForum.ru
29.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Redmi Note 9 5G для Китая / MForum.ru