Анонсы: Oukitel RT3 – компактный защищенный планшет на Helio P22с 8-дюймовым дисплеем

MForum.ru
22.12.2022,
Oukitel выпустила на рынок свой первый 8-дюймовый планшет. Oukitel RT3 получил прочный корпус и способен работать в условиях неблагоприятных внешних факторов.
Oukitel RT3 оснащен 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с яркостью 400 нит, со стеклом устойчивым к царапинам. Новинка получила обрезиненный корпус, обеспечивающий дополнительную защиту. Oukitel RT3 защищен от воды, пыли, ударов, падений и вибрации в соответствии с сертификатами IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Устройство выдерживает падение с высоты 1,5 метра и водонепроницаем на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут.
Oukitel RT3 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio P22, снабжен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ. Аппарат оснащен сдвоенной тыловой камерой с 16-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX519 и светодиодной вспышкой. Для селфи предусмотрена 8 Мп фронтальная камера.
Другие функции включают поддержку BeiDou/GPS/ГЛОНАСС/ Galileo, стереодинамики, Bluetooth 5.3, 4G/5G Wi-Fi, сканирование штрих-кодов и OTG. Oukitel RT3 поддерживает сотовую связь и может одновременно использовать две нано-SIM-карты или одну нано-SIM-карту и одну карту microSD. Oukitel RT3 весит 538,1 г и имеет размеры 209 x 136,6 x 14 мм. ОС – Android 12.
На AliExpress Oukitel установил стартовую цену RT3 на уровне 499,98 долларов США. Впрочем, есть скидка в 70%, которая снижает эту сумму до гораздо более привлекательных 149,99 долларов США до 25 декабря 2022 года.
© Антон Печеровый,
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