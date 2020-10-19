MForum.ru
19.10.2020,
На AliExpress появился смартфон Oukitel C22, который в рамках стартовой распродажи оценен в $189,99.
Спецификации Oukitel C22 включают в себя чипсет Mediatek MT6761 (4 ядра Cortex-A53, графика PowerVR GE8300), 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ дисплея 5,86-дюйма, разрешение 720 x 1520 точек, пиковая яркость IPS-матрицы – 400 нит. Нельзя не отметить и большую монобровь в стиле iPhone. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора и двух вспомогательных сенсоров разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, мощность зарядки – 10 Вт. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на задней панели и функционала разблокировки по лицу. Купить Oukitel C22 можно в сером, черном и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel C19 – смартфон на $59,99 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Oukitel WP5 –крепыш за $100 / MForum.ru
01.08. [Новинки] Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel Y4800 представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Oukitel C22 представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8T представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: HomePod Mini – обновление умной колонки от Apple / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – новые флагманы Apple / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: iPhone 12 и компактная версия iPhone 12 mini представлены официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V20 с 44 и 64 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Smartisan представит новый флагман 20 октября / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7i представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена планшета Samsung Galaxy Tab A7 / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru