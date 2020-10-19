Анонсы: Oukitel C22 представлен официально

19.10.2020, MForum.ru

На AliExpress появился смартфон Oukitel C22, который в рамках стартовой распродажи оценен в $189,99.

Спецификации Oukitel C22 включают в себя чипсет Mediatek MT6761 (4 ядра Cortex-A53, графика PowerVR GE8300), 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ дисплея 5,86-дюйма, разрешение 720 x 1520 точек, пиковая яркость IPS-матрицы – 400 нит. Нельзя не отметить и большую монобровь в стиле iPhone. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора и двух вспомогательных сенсоров разрешением 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Емкость аккумулятора – 4000 мАч, мощность зарядки – 10 Вт. Также отметим наличие дактилоскопического сенсора на задней панели и функционала разблокировки по лицу. Купить Oukitel C22 можно в сером, черном и зеленом цветах.