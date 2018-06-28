Анонсы: Poptel P9000 Max – смартфон с АКБ 9000 мАч

MForum.ru
28.06.2018,
Мы уже привыкли к тому, что главным действующим лицом при выпуске смартфонов с аккумулятором емкостью близкой к 10 000 мАч является компания Oukitel. Впрочем, эта компания работает по популярной модели, когда аппараты выпускают на сторонних заводах. И для Oukitel это мощности Poptel.
Собственно, этот производитель и решил выпустить похожий смартфон, но под собственным брендом. Новинка получила имя Poptel P9000 Max, а ее спецификации включают в себя чипсет MT6750 с 8-ядерным процессором, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 128 Гб), поддержку NFC и 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек. Фоточасть аппарата включает в себя 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры.
Для зарядки батареи используется зарядное устройство мощностью 18 Вт, позволяющее смартфону восполнить запасы энергии примерно за 3,5 часа. В режиме разговора Poptel P9000 Max может продержаться до 75 часов, в режиме ожидания – до 69 дней. Также отметим, что новинка относится к категории «крепышей» с Gorilla Glass на дисплее и сертификацией IP68 в области защиты от влаги и пыли. Цена Poptel P9000 Max - около $200. Продажи уже начались.
© Антон Печеровый,
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