Слухи: Oukitel C17 Pro получит строенную камеру

01.08.2019, MForum.ru

Китайская компания Oukitel готовит к релизу смартфон C17 Pro. Аналогично своим предшественникам, новинка будет нацелена в сегмент недорогих устройств, но получит интересный набор спецификаций.

Диагональ экрана Oukitel C17 Pro составит 6,35 дюйма при разрешении HD, для фронтальной камеры будет использоваться круглый вырез. Тыловая камера будет строенная. Разрешение основного сенсора составит 13 Мп, в качестве вспомогательных будут задействованы датчик с широкоугольным объективом и сенсор, используемый для определения глубины сцены. Также упоминается 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Цена Oukitel C17 Pro на старте продаж составит $139,99.