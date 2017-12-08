Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А

MForum.ru
08.12.2017,
Под китайским брендом Oukitel состоялся анонс смартфона К6. Новинка получила емкий аккумулятор и 6-дюймовый дисплей с актуальным соотношением сторон 18:9 (разрешение 2160 х 1080 точек).
Аппаратная платформа Oukitel K6 построена на базе чипсета MediaTek Helio P23 дополненного 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Впрочем, главной особенностью новинки, как и других устройства К-серии, является аккумулятор. Емкость батареи Oukitel K6 составляет 6300 мАч, а для быстрого восполнения запаса энергии можно использовать зарядные устройства 5В/3А. При этом производитель говорит о трех днях автономной работы.
В качестве примера эффективности работы устройства приводит видео, демонстрирующее процесс разряда аккумулятора Oukitel K6 и iPhone X. В итоге – к моменту, когда аккумулятор iPhone X полностью разряжен, в активе Oukitel K6 присутствует еще 65% запаса энергии. Релиз Oukitel K6 ожидается в декабре текущего года, но официальной информации о дате релиза и цене новинки пока нет.
© Антон Печеровый,
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