Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч

MForum.ru
03.05.2018,
Компания Oukitel анонсировала смартфон K7. Главная особенность новинки – аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Автономность при использовании интеллектуальной системы энергосбережения может достигать недели.
Oukitel K7 выполнен в актуальном форм-факторе с экраном 18:9. Диагональ дисплея новинки составит 6 дюймов, разрешение – 2160х1080 точек. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Корпус Oukitel K7 изготовлен из магниевого сплава, а для отделки задней панели используется натуральная телячья кожа. Релиз Oukitel K7 намечен на конец мая/начало июня текущего года.
© Антон Печеровый,
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