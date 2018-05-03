Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч

03.05.2018, MForum.ru

Компания Oukitel анонсировала смартфон K7. Главная особенность новинки – аккумулятор емкостью 10 000 мАч. Автономность при использовании интеллектуальной системы энергосбережения может достигать недели.

Oukitel K7 выполнен в актуальном форм-факторе с экраном 18:9. Диагональ дисплея новинки составит 6 дюймов, разрешение – 2160х1080 точек. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. Корпус Oukitel K7 изготовлен из магниевого сплава, а для отделки задней панели используется натуральная телячья кожа. Релиз Oukitel K7 намечен на конец мая/начало июня текущего года.